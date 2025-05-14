Kira fiyatları cep yakıyor! 10 bin TL’nin altında kiralık ev kalmadı: İşte şehir şehir kira fiyatları

Türkiye’de ev kiraları her geçen gün hızla yükselmeye devam ediyor. Artık 10 bin TL’nin altında kiralık ev bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. En yüksek kira bedelleri İstanbul, Muğla ve İzmir’de görülürken, en uygun kiralık evler ise Kilis, Muş ve Kars gibi şehirlerde bulunabiliyor. Peki kira fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının sebebi nedir? İşte detaylar…
Kira artışları Türkiye genelinde artık istisnai değil, kalıcı bir tabloya dönüştü. 2025 Nisan ayı verilerine göre, ülkenin dört bir yanında kiralık konutların ortalama bedelleri 10 bin TL sınırını aşmış durumda.
İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Türkiye genelinde kiralık konutların ortalama fiyatı 20 bin TL seviyesine yükseldi. Özellikle büyükşehirlerde bu rakam daha da yukarı çıkıyor. İstanbul'da ortalama kira bedeli 26 bin 500 TL’ye ulaşırken; Muğla, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde ise bu rakam 23 bin TL ile 26 bin TL arasında değişiyor.
Ancak kira artışı sadece büyükşehirlerle sınırlı kalmadı. Kilis, Muş, Kars, Burdur ve Aksaray gibi daha küçük illerde dahi ortalama kiralar 10 bin TL'nin altına düşmüyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bu şehirlerde kira bedelleri 10 bin ila 12 bin 500 TL aralığında seyrediyor.
Uzmanlara göre bu durum, kiralık konut arzının yetersizliği, artan inşaat maliyetleri ve ekonomik belirsizliklerle birlikte değerlendirildiğinde, uzun vadeli bir konut krizi riskini de beraberinde getiriyor.
En pahalı ve en ucuz kiralık konutların olduğu iller de belli oldu. Buna göre, ortalama fiyatlar dikkate alındığında en yüksek kiraların olduğu iller şöyle:
İstanbul: 26 bin 500 TL
Muğla: 26 bin TL
İzmir: 23 bin 500
Ankara: 23 bin 500
Antalya/Kocaeli/Yalova: 20 bin TL
Ortalama fiyatlar dikkate alındığında en düşük kiralar ise geçen ay şu illerde ölçüldü:
Kilis: 10 bin TL
Muş: 10 bin 500 TL
Kars: 11 bin TL
Burdur: 11 bin TL
Aksaray: 11 bin TL
Karaman: 11 bin 500 TL
Yozgat: 11 bin 500
Mardin: 12 bin TL
Siirt: 12 bin TL
Bitlis: 12 bin TL
Bingöl: 12 bin TL
Bayburt: 12 bin TL
Isparta: 12 bin TL
Karabük: 12 bin TL
Düzce: 12 bin 500 TL