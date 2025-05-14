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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Kira fiyatları cep yakıyor! 10 bin TL’nin altında kiralık ev kalmadı: İşte şehir şehir kira fiyatları

Türkiye’de ev kiraları her geçen gün hızla yükselmeye devam ediyor. Artık 10 bin TL’nin altında kiralık ev bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. En yüksek kira bedelleri İstanbul, Muğla ve İzmir’de görülürken, en uygun kiralık evler ise Kilis, Muş ve Kars gibi şehirlerde bulunabiliyor. Peki kira fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının sebebi nedir? İşte detaylar…

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 18:35

Kira artışları Türkiye genelinde artık istisnai değil, kalıcı bir tabloya dönüştü. 2025 Nisan ayı verilerine göre, ülkenin dört bir yanında kiralık konutların ortalama bedelleri 10 bin TL sınırını aşmış durumda.

KİRA FİYATLARI 10 BİN TL’Yİ AŞTI

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Türkiye genelinde kiralık konutların ortalama fiyatı 20 bin TL seviyesine yükseldi. Özellikle büyükşehirlerde bu rakam daha da yukarı çıkıyor. İstanbul'da ortalama kira bedeli 26 bin 500 TL’ye ulaşırken; Muğla, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde ise bu rakam 23 bin TL ile 26 bin TL arasında değişiyor.

Kira fiyatları cep yakıyor! 10 bin TL’nin altında kiralık ev kalmadı: İşte şehir şehir kira fiyatları

Ancak kira artışı sadece büyükşehirlerle sınırlı kalmadı. Kilis, Muş, Kars, Burdur ve Aksaray gibi daha küçük illerde dahi ortalama kiralar 10 bin TL'nin altına düşmüyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bu şehirlerde kira bedelleri 10 bin ila 12 bin 500 TL aralığında seyrediyor.

Uzmanlara göre bu durum, kiralık konut arzının yetersizliği, artan inşaat maliyetleri ve ekonomik belirsizliklerle birlikte değerlendirildiğinde, uzun vadeli bir konut krizi riskini de beraberinde getiriyor.

Kira fiyatları cep yakıyor! 10 bin TL’nin altında kiralık ev kalmadı: İşte şehir şehir kira fiyatları

EN PAHALI ŞEHİRLER

En pahalı ve en ucuz kiralık konutların olduğu iller de belli oldu. Buna göre, ortalama fiyatlar dikkate alındığında en yüksek kiraların olduğu iller şöyle:

İstanbul: 26 bin 500 TL

Muğla: 26 bin TL

İzmir: 23 bin 500

Ankara: 23 bin 500

Antalya/Kocaeli/Yalova: 20 bin TL

Kira fiyatları cep yakıyor! 10 bin TL’nin altında kiralık ev kalmadı: İşte şehir şehir kira fiyatları

KİRA FİYATLARININ EN UCUZ OLDUĞU ŞEHİRLER

Ortalama fiyatlar dikkate alındığında en düşük kiralar ise geçen ay şu illerde ölçüldü:

Kilis: 10 bin TL

Muş: 10 bin 500 TL

Kars: 11 bin TL

Burdur: 11 bin TL

Aksaray: 11 bin TL

Karaman: 11 bin 500 TL

Yozgat: 11 bin 500

Kira fiyatları cep yakıyor! 10 bin TL’nin altında kiralık ev kalmadı: İşte şehir şehir kira fiyatları

Mardin: 12 bin TL

Siirt: 12 bin TL

Bitlis: 12 bin TL

Bingöl: 12 bin TL

Bayburt: 12 bin TL

Isparta: 12 bin TL

Karabük: 12 bin TL

Düzce: 12 bin 500 TL

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Sıkça Sorulan Sorular

Ev kiraları neden yükseldi?
İnşaat sektöründe artan maliyetler nedeni ile konut üretimi yavaşlayınca yeni projeler ve dolayısı ile arz azaldı. Konut kredi faizlerinin yüksek olması ve ev satış fiyatlarının da artması nedeniyle orta gelirli vatandaşın ev alması zorlaştı.
ETİKETLER
#kira fiyatları
#Ekonomi
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