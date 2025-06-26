Kira fiyatları cep yakıyor! Ankara’da 8 bin TL’nin altında kiralık ev kalmadı: İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Türkiye’de ev kiraları her geçen gün hızla yükselmeye devam ediyor. Artık 8 bin TL’nin altında kiralık ev bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Okulların kapanması, tayin dönemi ve üniversite kayıtlarının yaklaşmasıyla birlikte Ankara’da kiralık evlerde de hareketlilik yaşanıyor. Peki en düşük kira fiyatları hangi ilçelerde? İşte ilçe ilçe kira fiyatları…

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte Ankara'da kiralık konut piyasasında gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Tayinlerin başlaması, üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ev arayışına girmesi, okul değişiklikleri ve genel taşınma yoğunluğu, başkentte kiraların yeniden yükselmesine neden oldu.

TALEP ARTTI, KİRALIK EV BULMAK ZORLAŞTI

Özellikle 2+1, en fazla 10 yıllık ve ikinci katın üzerindeki daireler dikkate alınarak yapılan son analiz, Ankara'nın ilçelerinde kira ortalamalarının ciddi oranda arttığını ortaya koydu. Talebin artmasıyla birlikte, kiralık ev bulmak hem zorlaştı hem de bütçeleri zorlayan fiyatlarla karşılaşmak kaçınılmaz hale geldi. İlçe bazlı kira verileri, başkentin konut piyasasındaki bu hareketliliği net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Akyurt

en düşük: 11.500

En yüksek 19.00 TL

Altındağ

en düşük 16.500

En yüksek 35.000 bin

Beypazarı

En düşük 13.000

En yüksek 19.500

Çankaya

En düşük 25.000

En yüksek 76.000

Çubuk

En düşük 8.200

En yüksek 25.00

Etimesgut

EN düşük 14.000

En pahalı 50.000

Gölbaşı

En düşük 19.000

En yüksek 62.000

Kahramankazan

En düşük 18.000

En yüksek 22.000

Keçiören

En düşük 25.000

En yüksek 52.000

Mamak

En düşük 9.000

En yüksek 41.000

Polatlı

En düşük 16.000

En yüksek 23.500

Pursaklar

En düşük 22.000

En yüksek 28.000

Şereflikoçhisar

En düşük 14.000

En yüksek 18.500

Sincan

En düşük 20.750

En yüksek 32.500

Yenimahalle

En düşük 26.000

En yüksek 60.000