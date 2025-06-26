Kira fiyatları cep yakıyor! Ankara’da 8 bin TL’nin altında kiralık ev kalmadı: İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Türkiye’de ev kiraları her geçen gün hızla yükselmeye devam ediyor. Artık 8 bin TL’nin altında kiralık ev bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Okulların kapanması, tayin dönemi ve üniversite kayıtlarının yaklaşmasıyla birlikte Ankara’da kiralık evlerde de hareketlilik yaşanıyor. Peki en düşük kira fiyatları hangi ilçelerde? İşte ilçe ilçe kira fiyatları…
Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte Ankara'da kiralık konut piyasasında gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Tayinlerin başlaması, üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ev arayışına girmesi, okul değişiklikleri ve genel taşınma yoğunluğu, başkentte kiraların yeniden yükselmesine neden oldu.
Özellikle 2+1, en fazla 10 yıllık ve ikinci katın üzerindeki daireler dikkate alınarak yapılan son analiz, Ankara'nın ilçelerinde kira ortalamalarının ciddi oranda arttığını ortaya koydu. Talebin artmasıyla birlikte, kiralık ev bulmak hem zorlaştı hem de bütçeleri zorlayan fiyatlarla karşılaşmak kaçınılmaz hale geldi. İlçe bazlı kira verileri, başkentin konut piyasasındaki bu hareketliliği net bir şekilde gözler önüne seriyor.
Akyurt
en düşük: 11.500
En yüksek 19.00 TL
Altındağ
en düşük 16.500
En yüksek 35.000 bin
Beypazarı
En düşük 13.000
En yüksek 19.500
Çankaya
En düşük 25.000
En yüksek 76.000
Çubuk
En düşük 8.200
En yüksek 25.00
Etimesgut
EN düşük 14.000
En pahalı 50.000
Gölbaşı
En düşük 19.000
En yüksek 62.000
Kahramankazan
En düşük 18.000
En yüksek 22.000
Keçiören
En düşük 25.000
En yüksek 52.000
Mamak
En düşük 9.000
En yüksek 41.000
Polatlı
En düşük 16.000
En yüksek 23.500
Pursaklar
En düşük 22.000
En yüksek 28.000
Şereflikoçhisar
En düşük 14.000
En yüksek 18.500
Sincan
En düşük 20.750
En yüksek 32.500
Yenimahalle
En düşük 26.000
En yüksek 60.000