Kira fiyatları düşecek mi? Merkez Bankası PPK metninde dikkat çeken ifadeler

24 Ekim 2024 14:35 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 14:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısının özetleri yayımlandı. PPK özetinde kira enflasyonuna yönelik vurgu dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttuğu toplantının özetlerini yayımladı. PPK özetinde "Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergeler, sözleşme yenileme oranının ekim ayında düşmesinin de etkisiyle aylık kira enflasyonunun gerileyeceğine işaret etmektedir" dedi.

KİRA ENFLASYONU GERİLEDİ

PPK özetinde Ekim ayında aylık kira enflasyonunun gerileyeceği beklentisi dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı: Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergeler, sözleşme yenileme oranının ekim ayında düşmesinin de etkisiyle aylık kira enflasyonunun gerileyeceğine işaret etmektedir.

Gerek PÖS mikro verilerinden elde edilen yeni ve yenilenen sözleşmelerde oluşan gerekse de konut değerleme raporları üzerinden takip edilen kira artış oranlarının TÜFE’deki mevcut yıllık kira enflasyonunun altında değerler aldığı ve gerilediği izlenmektedir.

Yılın son çeyreğinde sözleşme yenileme oranının üçüncü çeyreğe kıyasla azalacak olması ve sözleşmelerde referans olarak kullanılan artış oranlarının düşüşü, önümüzdeki dönemde aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret etmektedir.

GIDA ENFLAASYONU VURGUSU

Özetlerde gıda enflasyonu hakkında da önemli değerlendirmelerde bulunuldu. TCMB, Ekim ayı için “İşlenmemiş gıda fiyatlarının taze meyve ve sebze kaynaklı olarak artış eğilimini sürdüreceği değerlendirilmektedir” öngörüsünde bulundu.

Özetlerde “Hizmet sektöründe hakim olan fiyatlama davranışı önemli bir atalete ve şokların enflasyon üzerindeki etkilerinin uzun bir süreye yayılmasına neden olmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir” denildi.