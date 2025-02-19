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 | İrem Çınar

Kira fiyatları düşüşe geçti: 30 bin TL olan kiralar 4 bine inecek

Depremlerinin ardından 25-30 bin TL’ye kadar çıkan kira fiyatlarının 17-18 bin TL bandına kadar gerilediğini belirten Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül düşüşlerin devam edeceğini ifade etti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 16:31

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen konutların kentte kira fiyatlarını düşürdüğünü belirtti. Özgül, özellikle depremler sonrası güçlendirme çalışmaları yapılarak satışa sunulan dairelere vatandaşların ilgi göstermediğini ifade etti.

KİRA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Şehirdeki inşa çalışmalarının hızla ilerlediğini vurgulayan Özgül, ilanlarda bulunan 700-800 civarındaki dairenin yaklaşık yüzde 60’ının güçlendirilmiş yapılardan oluştuğunu dile getirdi. Kalıcı konut teslimatlarının artmasıyla birlikte bu dairelerin boş kalacağını öngördü.

Depremler sonrasında 25-30 bin TL seviyelerine kadar yükselen kira fiyatlarının, şu an 17-18 bin TL bandına gerilediğini belirten Özgül, TOKİ konutlarının teslim edilmesiyle birlikte kira fiyatlarının daha da düşerek 4-5 bin TL seviyelerine inmesini beklediklerini söyledi.

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#kira fiyatları
#ev kiralama
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#Ekonomi
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