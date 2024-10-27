Kira fiyatları kiracıyı yıldırdı! Ev bulamama kabusu sürüyor: Kira bedeli bazı mahallelerde 300 bin lira oldu

27 Ekim 2024 16:38 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 17:12

Enflasyon ortasında kira fiyatları artmaya devam ediyor. Son birkaç yıldır, özellikle pandeminin başlangıcından bu yana ev kiralamak her zamankinden daha pahalı hale geldi. Geçtiğimiz yıllarda hızla artan konut kiraları getirilen yüzde 25 tavan zam oranına rağmen durmak bilmedi. Zam sınırının kalkmasıyla kiralar hızla yükseldi. bazı mahallelerde kiralar 100 bin TL'yi aştı, hatta 300 bin TL'ye kiralık ev olan mahalleler bile var.

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları

Kira​ fiyatları​ yükselmeye devam ediyor. Salgından bu yana kiraların en çok arttığı İstanbul​'da özellikle yüzde 25 zam sınırının kalkmasıyla bazı yerlerde kiralar 100 bin lirayı geçti. Ortalama kira fiyatları ise 35 bin lirayı aştı. Ev​ bulmak lüks oldu. Yüzde yüz zamlı kiralar karşısında kiracılar çaresiz.

KİRA KRİZİ İLE BÜYÜK ŞEHİRLERDE YAŞAM ZORLAŞTI

Hem ev alacaklar, hem kiraya çıkacaklar hem de evini kiralayacakların gözü emlak piyasasında. İstanbul'da bazı mahallelerde satılık fiyatına kiralık evler gözlemlendi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Bazı mahallelerde yıllık 1 milyon 200 bin TL'yi aştı. Kiralar 100 bin TL'yi aştı, hatta 300 bin TL'ye dayandı.

O yerlerden biri de Beyoğlu. Evin deniz görmesi fiyatları 3'e katladı.

Galata Kulesi'ne yakın yerler ve Asmalı Mescidi de içine alan kısımda kiralar ortalama 30 bin TL'den başlıyor. 100 bin TL, 150 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL'ye kadar gidiyor.

KİRACILAR EV BULAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİ

Kira artışları ev sahibiyle kiracıyı karşı karşıya getirdi. Artan fiyatlar nedeniyle çoğu kiracı oturduğu evden çıkmak istemiyor. Kira bedeleri asgari ücretin çok çok üzerinde kalırken kiracılar hayat pahalılığından şikayetçi.

KONUT ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

GYODER Başkanı Neşecan Çekici konut faizlerinin düşeceği sinyalini vererek kitlelerin alıma geçtiğini aktardı. Konut almak için doğru zaman olup olmadığını anlattı.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, şu ifadeleri kullandı:

"Konut faizleri şu anda düşmesi gerekiyor. Daha doğrusu mevduat ve politika faizlerinin mevduattan alınan faizlerin düşmesiyle ibrenin düşüşe geçmesiyle bile aslında alıma geçilecek bir peşinatı olanların konut yatırımına yönlendirecekleri aslında bir bekleyen talep var. Bunun için faizlerin 2025'in ilk çeyreğinde düşmesini bekliyoruz.

Şirket kampanyaları işe yarıyor peşinatı olanların yakın gelecekte fiyat artışı endişesiyle temmuz'dan itibaren alıma geçtiklerini gördük. Kısa vadede konut faizlerinin düşeceği beklentisiyle de fiyatların yükseleceğini düşünen bir kitle alıma geçti.

Gerçekten 7-8 aydır ilk defa konut reelde geriliyor konut fiyat endeksi Türkiye​ Cumhuriyeti Merkez Bankası endeksine göre. Kesinlikle doğru zaman konut almak için. Çünkü konut faizlerinin gerilemesiyle enflasyonist bir etki de çıkabilir yani bir talebe fiyatları etkileyen ve talebi de etkileyen bir sistemde tekrar bir artış görebiliriz. Ayrıca maliyetler, arsa fiyatları bu olduğu sürece konut fiyatının düşmesini beklemek çok mantıklı değil.

İSTANBUL’DA SEMT SEMT KİRA FİYATLARI

100 metrekarede ortalama kira fiyatları;