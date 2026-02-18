Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kira getirisi en yüksek iller! 3 büyükşehrin üçü de listede yok

Şubat 18, 2026 09:22
1
Kira getirisi en yüksek iller! 3 büyükşehrin üçü de listede yok

Merkez Bankası tarafından ilk defa açıklanan Yeni Kiracı Kira Endeksi verileri metrekare fiyatına göre; en yüksek ve en düşük amortisman sürelerini de ortaya koydu.

3 büyük şehir, kira getirisi en yüksek ve en düşük ilk 10 listesinde yer almadı.

İstanbul’da ortalama metrekare konut kirası 368 TL, Ankara’da 210 TL ve İzmir’de ise 252 TL olarak hesaplandı.

İşte Türkiye'nin en düşük ve en yüksek kira getirisine sahip illeri...

 

2
en yüksek kira getirisi

Türkiye gazetesinin aktardığı; TCMB verilerine göre Türkiye’de “satış fiyatına göre” amortisman süresi en kısa, dolayısıyla kira getirisi en yüksek olan iller ve bu illerde ortalama metrekare kira fiyatları şöyle sıralanıyor:

-Malatya: 125 TL/m2 (182,46 ay)

-Şanlıurfa: 130 TL/m2 (182,61 ay)

-Kocaeli: 209 TL/m2 (187,57 ay)

 

 

3
Kira getirisi en yüksek iller! 3 büyükşehrin üçü de listede yok

-Bilecik: 165 TL/m2 (188,63 ay)

-Zonguldak: 189 TL/m2 (190,46 ay)

-Kırıkkale: 136 TL/m2 (191,18 ay)

-Tekirdağ: 196 TL/m2 (191,43 ay)

-Düzce: 148 TL/m2 (192,29 ay)

-Konya: 167 TL/m2 (193,03 ay)

-Kahramanmaraş: 131 TL/m2 (194,53 ay)

4
Kira getirisi en yüksek iller! 3 büyükşehrin üçü de listede yok

“Satış fiyatına göre” amortisman süresi en uzun ve kira getirisi de en düşük olan iller ise şu şekilde öne çıkıyor:

-Muş: 100 TL/m2 (258,06 ay)

-Aksaray: 124 TL/m2 (235,71 ay)

-Muğla: 326 TL/m2 (235,16 ay)

-Isparta: 154 TL/m2 (233,62 ay)

-Trabzon: 145 TL/m2 (229,88 ay)

 

5
Kira getirisi en yüksek iller! 3 büyükşehrin üçü de listede yok

-Burdur: 136 TL/m2 (225,91 ay)

-Kastamonu: 150 TL/m2 (224,72 ay)

-Iğdır: 124 TL/m2 (223,60 ay)

-Yozgat: 110 TL/m2 (223,18 ay)

-Antalya: 231 TL/m2 (218,12 ay)

6
Kira getirisi en yüksek iller! 3 büyükşehrin üçü de listede yok

3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUMLAR NASIL?

3 büyük şehir, kira getirisi en yüksek ve en düşük ilk 10 listesinde yer almadı.

-İstanbul’da ortalama metrekare konut kirası 368 TL, Ankara’da 210 TL ve İzmir’de ise 252 TL olarak hesaplandı.

 

7
Kira getirisi en yüksek iller! 3 büyükşehrin üçü de listede yok

-TCMB verilerine göre İstanbul’da ortalama metrekare satış fiyatı 74.100 TL, Ankara’da 41 bin 280 TL ve İzmir’de de 49 bin 543 TL oldu.

-Bu verilere göre İstanbul’da 100 metrekarelik bir konutun ortalama amortisman süresi 201 ay olurken, bu rakam Ankara’da ve İzmir’de 196 aya denk geliyor.

Başkent Ankara, satış fiyatı ve amortisman süresi ile 3 büyük il arasında en uygun giriş fiyatı fırsatı sunan il olarak öne çıkıyor.

