Kira getirisi en yüksek iller! 3 büyükşehrin üçü de listede yok

Merkez Bankası tarafından ilk defa açıklanan Yeni Kiracı Kira Endeksi verileri metrekare fiyatına göre; en yüksek ve en düşük amortisman sürelerini de ortaya koydu.
İşte Türkiye'nin en düşük ve en yüksek kira getirisine sahip illeri...
Türkiye gazetesinin aktardığı; TCMB verilerine göre Türkiye’de “satış fiyatına göre” amortisman süresi en kısa, dolayısıyla kira getirisi en yüksek olan iller ve bu illerde ortalama metrekare kira fiyatları şöyle sıralanıyor:
-Malatya: 125 TL/m2 (182,46 ay)
-Şanlıurfa: 130 TL/m2 (182,61 ay)
-Kocaeli: 209 TL/m2 (187,57 ay)
-Bilecik: 165 TL/m2 (188,63 ay)
-Zonguldak: 189 TL/m2 (190,46 ay)
-Kırıkkale: 136 TL/m2 (191,18 ay)
-Tekirdağ: 196 TL/m2 (191,43 ay)
-Düzce: 148 TL/m2 (192,29 ay)
-Konya: 167 TL/m2 (193,03 ay)
-Kahramanmaraş: 131 TL/m2 (194,53 ay)
“Satış fiyatına göre” amortisman süresi en uzun ve kira getirisi de en düşük olan iller ise şu şekilde öne çıkıyor:
-Muş: 100 TL/m2 (258,06 ay)
-Aksaray: 124 TL/m2 (235,71 ay)
-Muğla: 326 TL/m2 (235,16 ay)
-Isparta: 154 TL/m2 (233,62 ay)
-Trabzon: 145 TL/m2 (229,88 ay)
-Burdur: 136 TL/m2 (225,91 ay)
-Kastamonu: 150 TL/m2 (224,72 ay)
-Iğdır: 124 TL/m2 (223,60 ay)
-Yozgat: 110 TL/m2 (223,18 ay)
-Antalya: 231 TL/m2 (218,12 ay)
3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUMLAR NASIL?
3 büyük şehir, kira getirisi en yüksek ve en düşük ilk 10 listesinde yer almadı.
-İstanbul’da ortalama metrekare konut kirası 368 TL, Ankara’da 210 TL ve İzmir’de ise 252 TL olarak hesaplandı.
-TCMB verilerine göre İstanbul’da ortalama metrekare satış fiyatı 74.100 TL, Ankara’da 41 bin 280 TL ve İzmir’de de 49 bin 543 TL oldu.
-Bu verilere göre İstanbul’da 100 metrekarelik bir konutun ortalama amortisman süresi 201 ay olurken, bu rakam Ankara’da ve İzmir’de 196 aya denk geliyor.
Başkent Ankara, satış fiyatı ve amortisman süresi ile 3 büyük il arasında en uygun giriş fiyatı fırsatı sunan il olarak öne çıkıyor.