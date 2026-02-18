Kira getirisi en yüksek iller! 3 büyükşehrin üçü de listede yok

Merkez Bankası tarafından ilk defa açıklanan Yeni Kiracı Kira Endeksi verileri metrekare fiyatına göre; en yüksek ve en düşük amortisman sürelerini de ortaya koydu.

3 büyük şehir, kira getirisi en yüksek ve en düşük ilk 10 listesinde yer almadı.

İstanbul’da ortalama metrekare konut kirası 368 TL, Ankara’da 210 TL ve İzmir’de ise 252 TL olarak hesaplandı.

İşte Türkiye'nin en düşük ve en yüksek kira getirisine sahip illeri...