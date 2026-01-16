Menü Kapat
Kira getirisinde 1+1’ler uçtu! İstanbul'un zirvesinde sürpriz bir ilçe var

Ocak 16, 2026 13:23
1
Kira getirisinde 1+1’ler uçtu! İstanbul'un zirvesinde sürpriz bir ilçe var

İstanbul’da kira deyince akla ilk gelen ilçeler bu kez listenin dışında kaldı. Metrekare fiyatlarıyla dudak uçuklatan semtler yüksek getiri sağlayamazken, 1+1 dairelerde asıl kazanç bambaşka ilçelerden çıktı. 

Aralık 2025 verilerine göre 1+1’ler, ortalama yüzde 7,74 ile en yüksek kira getirisi sunan konut tipi olurken, üç ilçede bu oran yüzde 10’un üzerine fırladı.

İşte o tablonun tamamı...

2
Kira getirisinde 1+1’ler uçtu! İstanbul'un zirvesinde sürpriz bir ilçe var

Konut yatırımcısının aradığı önemli kriterlerden biri de kira geliri olurken, toplam satışlardan en fazla pay alan İstanbul’un ilçelerinde son getiriler belli oldu.

Mega kentte yıllık brüt kira geliri Aralık 2025 verilerine göre;

-3+1 konutlarda %6,41,

-2+1 konutlarda %7,34 ve

-1+1 konutlarda %7,74 olarak gerçekleşti.

Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından ölçülen bu veriler, yatırım amaçlı alınabilecek konutlarda 1+1 dairelerin daha fazla getiri sunduğunu ortaya koydu.

 

 

3
Kira getirisinde 1+1’ler uçtu! İstanbul'un zirvesinde sürpriz bir ilçe var

İstanbul’da 1+1 dairelerin ortalama kirası Aralık 2025 itibarıyla 28 bin 812 TL olarak gerçekleşti. Mega kentte 1+1’lerin kiralarında son 1 yıllık dönemde ortalama artış ise %30,32 oldu.

Öte yandan İstanbul’da 1+1 daire fiyatı, Aralık 2025 verilerine göre ortalama 4 milyon 598 bin 510 TL’ye ulaştı. Bu verilere göre İstanbul’da ortalama bir 1+1 daire 13 yılda geri dönüş sağlıyor.

4
Kira getirisinde 1+1’ler uçtu! İstanbul'un zirvesinde sürpriz bir ilçe var

lçeler bazında bakıldığında ise getirilerde farklı bir tablo ortaya çıkıyor. İstanbul’da 1+1 daireler özelinde kira getirisi en yüksek ilçeler, ortalama kiralar ve yıllık brüt kira getirileri şöyle gerçekleşiyor:

-Bahçelievler: 26.710 TL (%10,99)

-Güngören: 27.310 TL (%10,68)

 

5
Kira getirisinde 1+1’ler uçtu! İstanbul'un zirvesinde sürpriz bir ilçe var

-Fatih: 20.044 TL (%10,66)

-Esenyurt: 18.785 TL (%9,65)

-Sultangazi: 17.584 TL (%9,48)

-Bayrampaşa: 21.523 TL (%9,45)

 

6
Kira getirisinde 1+1’ler uçtu! İstanbul'un zirvesinde sürpriz bir ilçe var

-Esenler: 16.254 TL (%9,27)

-Beylikdüzü: 24.312 TL (%9,03)

-Çekmeköy: 26.768 TL (%8,76)

-Eyüpsultan: 37.418 TL (%8,31)

7
Kira getirisinde 1+1’ler uçtu! İstanbul'un zirvesinde sürpriz bir ilçe var

3 İLÇE YÜZDE 10'U GEÇTİ 

İstanbul’da 3 ilçede 1+1 dairelerin yıllık kira getirisi yüzde 10’un üzerinde gerçekleşiyor. Bu ilçeler arasında en merkezi konumda bulunan Fatih de yer alıyor. Bahçelievler ve Güngören de merkeze yakınlığı ile 1+1 dairelerde kira avantajı sağlıyor.

Bu arada “ilk 10” listesinde Anadolu yakasında sadece Çekmeköy’ün yer aldığı görüldü. Yine ilk 10’da satış fiyatı daha uygun olan ilçeler öne çıktı.

8
Kira getirisinde 1+1’ler uçtu! İstanbul'un zirvesinde sürpriz bir ilçe var

PAHALI İLÇELER GÖRECELİ OLARAK AZ GETİRİ SAĞLADI

İstanbul’un fiyatta en pahalı ilçeleri olan Beşiktaş’ta 1+1’lerin ortalama yıllık kira getirisi Türkiye gazetesinin aktardığı Endeksa verilerine göre; Aralık 2025’te %5,48 olurken; bu oran Sarıyer’de %5,77, Kadıköy’de %6,77, Bakırköy’de ise %7,66 olarak ölçüldü. Söz konusu ilçelerin daha düşük getiri sunması dikkatlerden kaçmadı.

