Kira getirisinde 1+1’ler uçtu! İstanbul'un zirvesinde sürpriz bir ilçe var

3 İLÇE YÜZDE 10'U GEÇTİ

İstanbul’da 3 ilçede 1+1 dairelerin yıllık kira getirisi yüzde 10’un üzerinde gerçekleşiyor. Bu ilçeler arasında en merkezi konumda bulunan Fatih de yer alıyor. Bahçelievler ve Güngören de merkeze yakınlığı ile 1+1 dairelerde kira avantajı sağlıyor.

Bu arada “ilk 10” listesinde Anadolu yakasında sadece Çekmeköy’ün yer aldığı görüldü. Yine ilk 10’da satış fiyatı daha uygun olan ilçeler öne çıktı.