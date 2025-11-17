Kira krizinde yeni tartışma! Ev sahiplerinden senet şartı geliyor

Kategoriler
Kira fiyatları ve ev fiyatları yükselirken ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan gerilimler de artış gösteriyor. Ev sahipleri evine en iyi bakacak kiracıyı ararken, kiracılar da yüksek fiyatlardan şikayetçi. Son dönemde ise ev sahiplerinin senet talebi kiracıları zorluyor.
Star'ın haberine göre bazı ev sahipleri 12 aylık sözleşmede her ay için bir senet istiyor. Peki senetle kira yasal mı?
Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Ali Güvenç Kiraz, "Mal sahibi kira borcunu garanti altına almak amacıyla senet talep edebilir. Senet talep etmesinde Yargıtay herhangi bir hukuka aykırılık görmüyor." diyerek kiracılara bilgi verdi.
Kimileri teminat olarak, kimi de kira alamama riskine karşı "Senet şart." diyor. Uzmanlar uyarıyor; her senede imza atılmaması gerekiyor. Ayrıca kira bedeli ve depozito bedeli dışında kiracıdan senet talep edilemez"
Depozito bedeli için düzenlenen senette de bir şart olduğunu belirten Kiraz, depozito için verilecek olan senedin üç aylık kira bedelini geçemeyeceğine dikkat çekiyor.
Üç aydan fazla istenecek senedin, geçerli olmayacağını söyleyen Kiraz, "Bunun haricinde herhangi bir alacak kalemi için; demirbaşlar ve eşyalar için apartman aidat borçları benzeri gibi bir takım borçlar için senet düzenlemek zorunda değildir." ifadelerini kullandı.
Üç aydan fazla senet, Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan "kiracı aleyhine düzenleme yasağı" kapsamına gireceğine dikkat çekiliyor.
Peki kiracının senetlere imza atmadan önce nelere dikkat etmesi gerekir?
Kiraz şunları anlattı:
"Hem kira borcunu ödeme riski ortaya çıkar, hem de senetleri ödeme riski ortaya çıkar. Yani bir konuda aynı anda iki borç ödeme ortaya çıkabilir.
"Kira borcuna yönelik verilen senetlerin hepsinin mutlaka kira sözleşmesinin içine veya kira sözleşmesinin içindeki bir ek protokol; yani senet protokolüne ne için verildiği ve senet numaraları senet tarihleri vade tarihlerinin açık ve aleni şekilde yazılması gerekir."