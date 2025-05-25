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 | Bengü Sarıkuş

Kira sözleşmesinde yeni dönem! 81 ilde uygulamaya geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden başlattığı e-Kira uygulaması 81 ilde aktif şekilde kullanılıyor. . Ev sahibi, kiracı ve kefil ilişkileri artık bu uygulama ile daha kolay halde gelecek.

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Kira sözleşmesinde yeni dönem! 81 ilde uygulamaya geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 13:14

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vatandaşlarımız, genişletilen kapsamıyla e-Devlet Kapısı'nda kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilir." dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığının, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmeti 81 ilin tamamında kullanılırken, e-kira sözleşmesi sayısı 21 bini buldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kiracılar ve ev sahipleri için kira sözleşmelerinin, e-Devlet üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin hizmetin birinci fazını, 4 Kasım 2024 tarihinde vatandaşların hizmetine açtı. Bu fazda, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı'ndaki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümü üzerinden hazırlanacak sözleşmenin, kiracı ve varsa kefil tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması sağlanıyor.

Kira sözleşmesinde yeni dönem! 81 ilde uygulamaya geçti

Uygulamanın ikinci fazına da 9 Mayıs'ta geçildi. Buna göre, artık emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişiler de sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi/hissedar, kiracı ve varsa kefil) onayına sunma işlemini yapabiliyor. Uygulamayla, kira sözleşmeleri için zaman damgalı "Barkodlu Belge" oluşturulabiliyor ve e-Devlet Kapısı üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor.

YETKİ BELGESİ OLMAYAN SÖZLEŞMEYE KATILAMAYACAK


İkinci fazla yetki belgeli emlak danışmanlarınca kiralama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılması imkanı sağlandı. Vatandaşlar da emlak işletmelerinin yetki belgesi kontrolünü yaparken, güvenilir ortamda sözleşmelerine onay verebiliyor.

Kira sözleşmesinde yeni dönem! 81 ilde uygulamaya geçti

Bu hizmetle, hem vatandaşlar hem de emlak işletmeleri bakımından olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca vatandaşlar, doğrulanmış şeffaf bilgilere de erişebiliyor. Böylece, yetki belgesiz kira işlemlerine aracılık edilmesi önlenirken, kiralamaya konu taşınmazın sahipliği de kontrol edilebiliyor. Vatandaşlar, kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtulurken, entegre hizmetlerle bürokrasi de azalmış oluyor.

Kira sözleşmesinde yeni dönem! 81 ilde uygulamaya geçti

Hizmet kapsamında, 20 bin 979 kira sözleşmesi onaylandı. Uygulamaya ülke genelinde yaygın katılım olurken, 81 ilin tamamında "e-Kira Sözleşmesi" düzenlendi. Bu hizmetin vatandaşlar tarafından etkin kullanımının sağlanması amacıyla ekranlar kullanıcı dostu tasarlandı. Ayrıca, "Kira Sözleşmesi İşlemleri" giriş ekranında hizmetin kullanım videosuna ve kullanım kılavuzuna yer verilerek, vatandaşlar hizmetin adımları konusunda bilgilendirildi. Vatandaşları bilgilendirmek için hazırlanan tanıtım videosunun da televizyonlarda yayımlanması öngörülüyor.

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