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 | Banu İriç

Kira uyuşmazlıklarında devreye giren formül işe yaradı: Bakan Tunç verileri açıkladı

Kira zamlarının önlenemez yükselişi ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getirdi. Çıkan tartışmalarda iki tarafın da ezilmesini önleme amacıyla mahkemeye gitmeden çözüm için devreye alınan formül olumlu karşılandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başarıya ulaşma rakamlarını paylaştı.

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Kira uyuşmazlıklarında devreye giren formül işe yaradı: Bakan Tunç verileri açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 18:05

Kiracı ve ev sahiplerinin yaşadıkları sözleşme ve zam gibi sorunlarda yaşadıkları sıkıntıların mahkemeye gitmeden çözülebilmesi için formülü devreye alınmıştı. Bakanı Yılmaz Tunç yapılan 383 bin 502 başvuruda gelinen karşılıklı anlaşma rakamlarını duyurdu.

Kira uyuşmazlıklarında devreye giren formül işe yaradı: Bakan Tunç verileri açıkladı

KİRA UYUŞMAZLIĞINDA ARABULUCULUK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Arabuluculukla ihtilafları büyütmeden çözmeyi, toplumsal huzura katkı sunmayı hedeflediklerini kaydeden Tunç, "Hukuk yargılamasında etkinliği her geçen gün artan alternatif uyuşmazlık çözüm yolları arasında yer alan arabuluculuk, hem mahkemelerin iş yükünü azaltıyor hem de vatandaşlarımızın uzun ve yıpratıcı dava süreçlerine girmeden, hızlı ve barışçıl şekilde çözüm bulmasına imkan tanıyor." ifadelerini kullandı.

İş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğun 1 Eylül 2023'ten itibaren kira uyuşmazlıklarında da zorunlu hale getirildiğini aktaran Tunç, "Bu sayede sadece mahkemelerimizin yükünü hafifletmekle kalmadık, vatandaşlarımızın da kültürüyle sorunlarını kısa sürede çözmelerinin önünü açtık." ifadelerini kullandı.

Kira uyuşmazlıklarında devreye giren formül işe yaradı: Bakan Tunç verileri açıkladı

Arabuluculuk sayesinde çözüme kavuşan kira uyuşmazlıklarına ilişkin bilgi veren Tunç, şunları kaydetti:

"Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk kapsamında bugüne kadar 383 bin 502 başvuru yapıldı, 135 bin 673 başvuru tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sonuçlandı. Sadece üç büyük ilimizde İstanbul'da 107 bin, Ankara'da 39 bin, İzmir'de 23 bin vatandaşımız arabuluculukla çözüm buldu. Türkiye genelinde 271 bin vatandaşımız adliyeye gitmeden, bir masa etrafında oturup konuşarak, uzlaşarak sorununu çözdü. Gecikmeyen, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemi için; Türkiye Yüzyılı Strateji Belgesi doğrultusunda, arabuluculuk sisteminin kurumsal yapısını güçlendirmeye ve adalete erişimi kolaylaştırmaya kararlılıkla devam ediyoruz."

Kira uyuşmazlıklarında devreye giren formül işe yaradı: Bakan Tunç verileri açıkladı
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ETİKETLER
#mahkeme
#adalet
#uzlaşma
#arabuluculuk
#yargı reformu
#Kira Uyuşmazlıkları
#Ekonomi
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