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 | Bengü Sarıkuş

Kira zam oranı belli oldu!

TÜİK Nisan ayı verilerine göre kira zam oranı belli oldu. Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira tavan zam oranı yüzde 48,73 olarak gerçekleşti.

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Kira zam oranı belli oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 10:30

TÜİK Nisa ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3, yıllık bazda 37,86 olarak gerçekleşti. Mayıs ayı kira artış oranı da enflasyon verileriyle belli oldu. Mayıs ayı için kira artış tavan oranı yüzde 48,73 olarak gerçekleşti.

TÜFE ortalaması ile belirlenmeye başlanan kira zam oranı ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılı Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Mayıs ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Mayıs ayı kira artış tavanı yüzde 48,73 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

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