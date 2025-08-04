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 | Bengü Sarıkuş

Kira zam oranı belli oldu! İşte Ağustos ayı kira artışı oranı

TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerine göre hesaplanan kira zam oranı belli oldu. Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira tavan zam oranı Ağustos ayı için yüzde 41,13 olarak belirlendi. Ev sahipleri bu oranın üzerinde kira artışı yapamayacak. İşte detaylar...

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Kira zam oranı belli oldu! İşte Ağustos ayı kira artışı oranı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 10:38

ayı rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi () verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 2,06, yıllık bazda 33,52 olarak gerçekleşti. ayı kira zam oranı da enflasyon verileriyle birlikte şekillendi. Ağustos ayı için kira artışı tavan oranı yüzde 41,13 olarak gerçekleşti.

Kira zam oranı belli oldu! İşte Ağustos ayı kira artışı oranı

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Haziran ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı belli oldu. Buna göre, Temmuz ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 43,23 olarak şekillendi.

Kira zam oranı belli oldu! İşte Ağustos ayı kira artışı oranı

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Ağustos ayında ev ve iş yerlerinin kirası azami yüzde 41,13 artış gösterebilecek. Bu orana göre aylık kirası 15 bin TL olan birisi için ne kadar olacağını hesaplarsak;

Ağustos ayı kira artış oranı: yüzde 41,13

Kira artış tutarı: 15.000×0,4113=6.169 TL

Ağustos ayı yeni kira tutarı: 21.169 TL olur.

Kira zam oranı belli oldu! İşte Ağustos ayı kira artışı oranı
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#tüik
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#temmuz
#kira zammı
#Enflasyon
#Ekonomi
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