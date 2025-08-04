Kira zam oranı belli oldu! İşte Ağustos ayı kira artışı oranı

TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 2,06, yıllık bazda 33,52 olarak gerçekleşti. Ağustos ayı kira zam oranı da enflasyon verileriyle birlikte şekillendi. Ağustos ayı için kira artışı tavan oranı yüzde 41,13 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Haziran ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı belli oldu. Buna göre, Temmuz ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 43,23 olarak şekillendi.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Ağustos ayında ev ve iş yerlerinin kirası azami yüzde 41,13 artış gösterebilecek. Bu orana göre aylık kirası 15 bin TL olan birisi için ne kadar kira zammı olacağını hesaplarsak;

Ağustos ayı kira artış oranı: yüzde 41,13

Kira artış tutarı: 15.000×0,4113=6.169 TL

Ağustos ayı yeni kira tutarı: 21.169 TL olur.