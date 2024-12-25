Kira zammı alarmı! Asgari ücret sonrası kiralık evler zam kuyruğuna girdi: İlanlar sitelerden kaldırıldı

25 Aralık 2024 09:55 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:57

Türkiye'nin 2025 yılı asgari ücreti belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Tutarın gerçekleşmesi beklenen (yüzde 44) enflasyonun altında bir zamla belirlenmesinin ardından ekonomistler hükümetin yönetilen fiyat artışlarını yüzde 30 ile sınırlaması gerektiğini söyledi. Ancak fırsatçılar harekete geçmeye başladı. Sektör temsilcileri, bazı ev sahiplerinin ilanları geri çektiğini, asgari ücret ve emekli maaş zamları sonrası yüksek fiyattan yeniden ilan vereceklerini söyledi.

Yeni asgari ücret belli oldu! İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve diğer ödemelerin tutarları belli oldu

Yeni asgari ücret belli oldu! İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve diğer ödemelerin tutarları belli oldu

Yeni yıl için 2025​ yılı için asgari ücret​ 22 bin 104 TL oldu. Ocak​ 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Asgari ücreti yüzde 30 artıran hükümetin yönetilen-yönlendirilen fiyatları da en fazla bu oranda artırması beklenirken vatandaşları huzursuz eden gelişmeler gelmeye başladı. Emlak sektörü temsilcileri, bazı ev sahiplerinin ilanlarını geri çekip, asgari ücret ve emekli maaş zamları sonrası yüksek fiyatlarla yeniden ilana koymayı planladıklarını açıkladı.

KİRALIK EV ARAYANLARA KÖTÜ HABER

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar, ev sahiplerini harekete geçirdi. Ev sahipleri, maaş artışlarını fırsat bilerek, kiraları yüksek tutarlarda yeniden ilan açmayı planlıyor.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından kiralık ev ilanları sitelerden kaldırılmaya başlandı. Sektör temsilcileri, bazı ev sahiplerinin ilanları geri çektiğini, asgari ücret ve emekli maaş zamları sonrası yüksek fiyattan yeniden ilan vereceklerini söyledi.

EV İLANLARI ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI SİLİNDİ

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarına karşı sert bir tutumunu sürdürürken hem kiralık hem satılık konut fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Özellikle yüzde 25 kira zammı sınırının kalkmasının ardından özellikle maaş artışlarıyla birlikte sadece mevcut ilanların fiyat değişimi denetlenebiliyor. Ancak silinip yeniden konulan ilanın fiyat değişiminin takibi noktasında büyük eksiklikler yaşanıyor. Bu nedenle fiyatlar rahat bir şekilde artırılıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan bir habere göre, İstanbul’da bir emlakçı, Beylikdüzü'nde kiralık bir 1+1 dairenin ilanını 17 bin liradan kaldırarak, yeni bir ilan için 25-26 bin lira talep etmeyi planladıklarını söyledi.