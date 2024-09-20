Kira zammında yeni dönem! Hakimden dikkat çeken karar geldi

20 Eylül 2024 05:12 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 05:42

Kira zammı davalarında emsal olarak görülebilecek bir karar verildi. 4 bin liralık daireye ev sahibi 20 bin kira isteyince taraflar mahkemelik oldu. Hakim bilirkişinin önerdiği yeni kirayı da beğenmeyince yapay zekaya başvurma kararı verdi. Yapay zeka kira zammını neye göre belirleyecek? İşte hukukçuların görüşleri...

Kiracı​ ve ev sahibi​ arasındaki zam tartışması son dönemde sıklıkla mahkemeye taşınıyor. Bu defa karşı karşıya gelen tarafları bilirkişi de uzlaştıramayınca hakim yapay zekanın kirayı belirlemesini istedi. Bilirkişi rayiç bedel için yapay zekaya başvurup yapılabilecek kira​ bedelini mahkemeye sunacak.

İstanbul'da görülen davaya göre kiracı 4 bin lira ödediği kirasına ev sahibi zam isteyince kabul etmedi. Ev sahibi mahkemeye başvurarak komşu binalarla kıyaslanıp zam yapılmasını istedi. Mahkemenin dosyayı gönderdiği bilirkişi 7 bin 500 liraya yükseltilmesini önerdi. Ev sahibi bu bedeli kabul etmeyince hakim yapay zekaya başvurulmasına karar verdi.

"YAPAY ZEKA İKİ TARAFIN DA İŞİNE GELECEK"

Avukat Mahmut Tarhan, Habertürk'e yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Ev sahibi kira kontratını 7 sene önce yapmış 8 seneye girdiler. Üsküdar merkezde olan bir dairenin 4 bin lira ödenen kirası için bilirkişi 7 bin 500 lira önerdi. Bu kararla yapay zekanın sanal ortamdaki tüm bilgileri eleyip doğru bilgilere ulaşmak açısından etkin ve güvenilir olacağı kanaatindeyim. Hukukun tüm alanlarında yapay zekanın kullanılması her iki tarafın da işine gelecektir."

YAPAY ZEKA​ KİRAYI NASIL BELİRLEYECEK?

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz yapay zekanın önereceği bedelde son noktayı yine bilirkişinin koyacağına dikkat çekerek şunları belirtti: "Bizim kira tespit davalarında temel olarak kullandığımız baz 5'inci yıl sonrası kira tespit davası açılabileceği gerçeği. Kanun diyor ki, bölge rayici, ekonomik gelişmeler dikkate alınır. Bu zamana kadar bunu dikkate alan kişi değerleme uzmanı yani bilirkişiydi. Kendi şahsi değerlendirmesini de katarak bir değer belirliyordu. Şimdi bu noktada güzel bir gelişme bu. Bölgedeki yeni kira sözleşmelerini nasıl bulacak bu sistem? Emlak portallarını tarayacak. Taşınmazın mevcut durumunu eski mi yeni mi olduğunu ve fiziksel özelliklerini tarayacak ve bir veri ortaya koyacak. Hakim bunun tüm değerlendirmesini yine bilirkişiye yükleyecek."