Kira zammında yüzde 25 sınırı kalkıyor! Eskiye dönülecek 12 aylık enflasyon ortalaması hesaplanacak

17 Haziran 2024 11:50 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 11:49

Konutlarda geçerli olan yüzde 25 zam sınırı uzatılmıştı. Kirada yüzde 25 sınırı 1 Temmuz'da kalkıyor. Kiracılar zam sınırı kalkacağı için tedirgin.

Kira fiyatlarının ise 1 Temmuz'dan sonra hızla artması bekleniyor.

Türkiye'de 15 Haziran 2022'den beri devrede olan kirada yüzde 25 zam sınırı uygulamasında sona yaklaşılıyor.

Kirada oturanlar ve ev sahipleri kira zam sınırı ile ilgili beklentileri araştırıyor.

YÜZDE 25 SINIRI SONRASI KİRALAR NE KADAR ARTACAK?

Türk Borçlar Kanunu'nu ile konut kiralarına yüzde 25 kira artış zam sınırı getirilmişti. Bu sınırlama 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.

Yeni dönemde konut kira fiyatları bu sınırın kalkmasından etkilenecek.

Birgün'de yer alan habere göre, konut kira zammında eskiye dönülecek.

Kira zamları 12 aylık enflasyon ortalaması hesabına göre olacak.

2 Temmuz'dan sonra konutlarda kira zammı her ay TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre uygulanacak.

5 YILI DOLDURAN KİRACI İÇİN YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI VAR MI?

Beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli belirlenirken hâkim yüzde 25 kira artışı sınırı ile bağlı olmayacak.

EV SAHİBİ YÜZDE 200 ZAM YAPABİLİR Mİ?

Konut kiralarında yüzde 25'lik tavan zam uygulaması sonrası yeni bir sınır getirilmezse, kira zamları12 aylık enflasyon ortalamasına göre uygulanacak.

Yenilenen kira kontratlarında ortalama enflasyon verileri dikkate alınacak. Mayıs ayında 12 aylık enflasyon yüzde 62,51 olarak ölçüldü.