Kiracı ve ev sahibi krizi büyüyor! 'Kızım gelecek, çık' dönemi resmen bitiyor: Uzmanlar tek tek anlattı

Kiracı ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar bitmek bilmiyor. Taraflar genellikle birbirlerini suçlarken, Türkiye'de kira uyuşmazlıkları nedeniyle açılan dava sayısı 100 bine yaklaştı. Kimi zaman tartışmalar, kentsel dönüşümde mağdur olan kiracılar nedeniyle alevlenirken, kimi zaman da merkezi lokasyonlarda düşük kira ödeyen kiracılar tepkilere yol açıyor. Hukukçular, tahliye süreçlerinde hem ev sahiplerinin hem de kiracıların haklarını detaylı şekilde açıkladı.

Son dönemde Türkiye'de kiracılar ve ev sahipleri arasında artan tartışmalar, hukuki süreçlerin sıkça gündeme gelmesine neden oldu. Kiracılar, yasal zammı kabul etmezken, ev sahipleri ise merkezi lokasyonlarda uygun fiyatlarla oturan kiracılara karşı tahliye davaları açıyor. Öne çıkan bir davada, evin yıkılacağı durumda bile masrafların kiracı tarafından ödenmesi gerektiği yönünde bir karar alınması, bu tür davaların ne kadar karmaşık olabileceğini gözler önüne serdi.

KİRACILARIN VE EV SAHİPLERİNİN HAKLARI

Hukukçular, kiracılar ve ev sahiplerinin hakları hakkında açıklamalarda bulundu. Haber Global'e konuşan Avukat Gizem Gonce, ev sahibi tahliye davası açtığında, Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda, ev yıkılsa dahi masrafların kiracı tarafından ödenebileceğini belirtti. Gonce, "Eğer mahkeme ev sahibinin haklı olduğuna karar verirse, tüm masraflar kiracıdan tahsil edilebilir. Aksi takdirde, kiracı masraflardan sorumlu tutulmaz," diye ifade etti. Kiracıların, tahliye kararını durdurmak için tehir-i icra talebinde bulunabileceklerini belirten Gonce, bu talebin istinaf süresi boyunca tahliyeyi durdurabileceğini söyledi.

HAKLI TAHLİYE DURUMLARI NELERDİR?

Kiracının kirasını düzenli ödememesi, ev sahibine haklı tahliye sebebi sunabilir. Ancak, ev sahiplerinin kiracılarını çıkarma amacıyla "yüksek kira isteyip, 'ben oturacağım, çocuğum gelecek' gibi beyanlarla" onları kandırmaları haksız tahliye durumunu oluşturur. Gonce, bu durumda kiracının taşınma masraflarını ev sahibinden talep edebileceğini vurguladı.

İCRA İFLAS KANUNU VE 10 GÜNLÜK SÜRE

Tahliye davalarına ilişkin önemli bir başka detay da, mahkeme kararının ardından kiracının İcra İflas Kanunu çerçevesinde 3 aylık kira tutarını teminat olarak yatırarak tahliyenin durdurulmasını talep edebilmesidir. Avukat Emre Doğan, mahkeme kararının kesinleşmesine gerek olmadan icra dairesinin tahliye işlemlerine başlayabileceğini ifade etti. Ancak, ev sahibinin tahliye işlemleri için kiracıya ya da vekiline tebliğ edilen karar üzerinden 10 gün süreyle beklemesi gerektiğini belirtti.

KİRACININ SÖZLEŞME SÜRESİNE DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR

Kiracının sözleşme bitiminden 15 gün önce tahliye bildirimi yapmadığı takdirde, kiracıyı evden çıkarmak mümkün olmayacaktır. Doğan, "Ödenmeyen kira bedeli, yazılı tahliye taahhüdü, kiraya verenin konut ve işyeri ihtiyacı gibi durumlar tahliye sebepleri arasında yer alır," diyerek tahliye nedenlerini sıraladı. Ayrıca, kentsel dönüşüm, taşınmazın yeniden inşası gibi sebepler de kiracının tahliyesi için geçerli nedenler arasında sayılabilir.