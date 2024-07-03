Kiracılar yüzde 62,5 zam ile karşı karşıya! Yüzde 25 devri kapandı, TÜFE devri başladı

03 Temmuz 2024 11:09 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 13:22

Enflasyon rakamlarında özellikle kiracıların ve ev sahiplerinin gözü TÜFE oranındaydı. Açıklanan yüzde 71'lik enflasyon verisi, kiracıların yükünü artırdı.

Ev sahiplerinin ise yüzünü güldürdü. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü/ ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, kiralardan kalkan yüzde 25'lik oranı değerlendirirken yansıyacak TÜFE oranı hakkında da net bilgileri tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a verdi.

KİRACILAR YÜZDE 62,5 ZAM İLE KARŞI KARŞIYA!

Kiracılar için 2 yıllık yüzde 25 macerası bitti. Yerini ise yeniden TÜFE oranları aldı. TÜFE'ye göre ise; kiralara yüzde 65'lik zam yansıtılacak. Ancak bazı ev sahipleri 2 yıllık yüzde 25'ten kaynaklı düşük kalan kiraları yükseltmeye çalışmaları karşısında Eryılmaz'dan kesin uyarı geldi. Eryılmaz, "ev ve iş yeri zamlarında kesinlikle TÜFE'ye göre yüzde 65 zam yapılmalı. Bunu aşmaya çalışan ev sahiplerine itiraz edilebilir. Çünkü zam oranını aşmak tüketici kanununa aykırıdır" dedi.

Eryılmaz, enflasyon beklentisinin ise oldukça düşük geldiğinin altını çizerek bunun piyasalara yansımaları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayı enflasyon rakamı belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamıyla birlikte birçok alana yapılacak zamlar netleşmiş oldu. Bir kere önce şu tespite başlayalım yani Haziran ayı enflasyon rakamı beklentilerin oldukça altında geldi. Yani beklenen rakam yüzde 2'ydi. Fakat %1 bandında bir enflasyon geldiğini görüyoruz. Bu açıdan beklentilerin altında bir enflasyon rakamı var. Merkez bankasından beklenen faiz indirimlerini öne çekecektir. Yani hakim beklenti dördüncü çeyrekti fakat enflasyon rakamları açıklandıktan sonra hakim beklentinin. Eylül ayına yani üçüncü çeyrek sonuna çekildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonra hani merkez bankası faiz indirmek istemese bile geç faiz indirmeyi düşünse bile piyasa bu beklentiyi satın alacaktır. Bu da fiyatlara dahil olacaktır. Dolayısıyla aslında bu bir un itibari riskli de bir şey."

YÜZDE 25 DEVRİ KAPANDI, TÜFE DEVRİ BAŞLADI

Milyonlarca emekli ve memur emeklisinin beklediği zam oranı da enflasyon verilerinden sonra belirlenmiş oldu. Ancak gündem maaş zam oranlarından çok kalkacak kiralara uygulanan yüzde 25 oranına çevrildi.

Eryılmaz, yüzde 65'lik kira zam detayları hakkında ise "Memur, memur emeklisi ve emeklilere yapılan zam netleşmiş oldu ve kiralara yapılacak zam netleşmiş oldu. Bu durumda da kiralarda da yüzde 65,07'lik bir zam oranı var. Bildiğimiz gibi artık 2 Temmuz itibariyle kirada ki. Kiradaki yüzde 25'lik sınırı kaldırıldı. Artık ekonomi yönetimi yani kiraları fiyatlarını kontrol etmek adına ve. Dönem dönemde fahiş fiyatın önlemek adına 120 beşi kaldırdı. Kaldırdı için artık ev sahiplerinin maksimum tavan. Kuvvetle muhtemel şöyle, yani ev sahipleri genel olarak dinlediğinizde bu kurada. Kiradaki uygulamadan çok memnun değillerdi ve birçok ev sahibinin bu tavanı kullanarak yüzde 65,07'i kullanarak bir zam yapma ihtimali var. Enflasyon yüksek olduğu için ev sahipleri de ev kiraların da yüksek olması gerektiğini düşünen düşünüyor. Tabii kiracılar açısından normalleşme olmayacak. Önceden yüzde 25'te oldukça sağlıklı değildi. Ancak yüzde 65 oranı biraz daha fazla olacağından kiracıların olumsuz etkilenme oranı arttı. Kiracılar en azından bu oranın geçilmesinin yasak olduğunu bilsinler. Son bir ay içinde kiralarda 2 sene önceki yükselme önlem alınmadan yaşanacak" şeklinde konuştu.