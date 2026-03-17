Kiracılara kötü haber: Konut fiyat endeksi açıklandı! Yıllık yüzde 34,2 artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılı Şubat ayı Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Merkez Bankası verilerine göre Şubat 2026’da konut fiyatları yıllık bazda nominal artışını sürdürse de enflasyondan arındırıldığında gerilemeye devam etti.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 215,5 seviyesinde gerçekleşti. Ancak aynı dönemde reel olarak yüzde 3,9 düşüş yaşandı.
2026 yılı Şubat ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,2, 1,7 ve 1,4 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,0, 29,7 ve 25,8 oranlarında artış gösterdi.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na göre en yüksek yıllık artış yüzde 31,0 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde görüldü.
En düşük artış ise yüzde 19,7 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.
Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), Şubat ayında aylık yüzde 1,6 artarken, yıllık bazda yüzde 34,2 yükseldi.
Kira artışları reel olarak da yüzde 2,0 ile pozitif bölgede kalmayı sürdürdü. Böylece kira fiyatları, konut fiyatlarının aksine enflasyonun üzerinde artış göstermeye devam etti.
Yeni kiracı kira endeksine göre İstanbul’da aylık artış yüzde 2,4 ile öne çıktı. Ankara’da bu oran yüzde 1,8, İzmir’de ise yüzde 0,7 oldu.
Yıllık bazda ise kira artışı İstanbul’da yüzde 41,0, Ankara’da yüzde 36,1 ve İzmir’de yüzde 34,1 olarak gerçekleşti.
Bölgesel bazda en yüksek artış yine İstanbul’da görülürken, en düşük artış yüzde 20,0 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.