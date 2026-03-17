Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kiracılara kötü haber: Konut fiyat endeksi açıklandı! Yıllık yüzde 34,2 artış

Mart 17, 2026 10:39
1
Konut Fiyat Endeksi verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılı Şubat ayı Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Merkez Bankası verilerine göre Şubat 2026’da konut fiyatları yıllık bazda nominal artışını sürdürse de enflasyondan arındırıldığında gerilemeye devam etti.

2
Konut Fiyat Endeksi

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 215,5 seviyesinde gerçekleşti. Ancak aynı dönemde reel olarak yüzde 3,9 düşüş yaşandı.
 

3
2026 yılı Şubat ayı

2026 yılı Şubat ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,2, 1,7 ve 1,4 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,0, 29,7 ve 25,8 oranlarında artış gösterdi.
 

4
en yüksek yıllık artış

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na göre en yüksek yıllık artış yüzde 31,0 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde görüldü.

En düşük artış ise yüzde 19,7 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.
 

5
Yeni Kiracı Kira Endeksi

KİRADA DİKKAT ÇEKEN REEL YÜKSELİŞ

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), Şubat ayında aylık yüzde 1,6 artarken, yıllık bazda yüzde 34,2 yükseldi.
 

6
Kira artışları reel olarak

Kira artışları reel olarak da yüzde 2,0 ile pozitif bölgede kalmayı sürdürdü. Böylece kira fiyatları, konut fiyatlarının aksine enflasyonun üzerinde artış göstermeye devam etti.
 

7
Yeni kiracı kira endeksi

İSTANBUL ZİRVEDE

Yeni kiracı kira endeksine göre İstanbul’da aylık artış yüzde 2,4 ile öne çıktı. Ankara’da bu oran yüzde 1,8, İzmir’de ise yüzde 0,7 oldu.
 

8
Yıllık bazda kira artışı

Yıllık bazda ise kira artışı İstanbul’da yüzde 41,0, Ankara’da yüzde 36,1 ve İzmir’de yüzde 34,1 olarak gerçekleşti.
 

9
Bölgesel bazda en yüksek artış

Bölgesel bazda en yüksek artış yine İstanbul’da görülürken, en düşük artış yüzde 20,0 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.