Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Kiracılara otopark engeli! Uzman isim tartışmalara son noktayı koydu

Nevşehir’de bir bina yönetiminin kiracıların otopark kullanımını engellemeye çalışması kamuoyunda büyük tepki topladı. Uzmanlar, böyle bir kararın hukuken geçersiz olduğunu vurgulayarak, kiracıların da ortak alanlardan eşit şekilde yararlanma hakkı olduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 11:35

Nevşehir’de bir bina yönetimi, kiracıların otopark kullanımını kısıtlayan bir karar aldı. Bina girişine asılan duyuruda, "Bina yönetiminin aldığı karara göre kiracıların araçlarını bina otoparkına park etmemesi rica olunur" ifadesi yer aldı. Ancak bu karar, hukuki açıdan tartışmalara yol açtı.

HUKUKİ HİÇBİR GEÇERLİLİĞİ YOK

NTV'den Sena Kiper Sıtacı'ya konuşan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, alınan kararın hukuken geçersiz olduğunu belirtti. Kiraz, yönetim kurulunun veya genel kurulun böyle bir kısıtlama getiremeyeceğini vurgulayarak, "Kiracılar da kat malikleriyle aynı haklara sahiptir. Otopark, havuz veya diğer ortak alanların kullanımı konusunda kiracılar aleyhine bir karar alınamaz. Böyle bir karar hukuki dayanağa sahip değildir ve itiraz edilebilir" ifadelerini kullandı.

KİRACILAR HAKLARINI ARAYABİLİR

Kiraz, otopark hakkı engellenen kiracıların bu durumu mahkemeye taşıyabileceğini ve haklarını yasal yollarla arayabileceğini söyledi. Ayrıca, kiracıların kira bedelinin düşürülmesini talep edebileceğine dikkat çekerek, "Eğer bir kişi, otoparkı olan bir daire için belirli bir kira ödüyorsa ancak bu hakkı kullanamıyorsa, 'Otoparktan yararlanamadığım için kira bedelini düşürmek istiyorum' diyebilir. Bu da hukuki bir taleptir" dedi.

KİRA SÖZLEŞMESİ ERKEN FESHEDİLEBİLİR

Kiracıların, otopark kullanımının engellenmesi durumunda kira sözleşmesini tazminat ödemeden feshedebileceğini belirten Kiraz, "Otopark gibi önemli bir hakka erişimi engellenen kiracılar, sözleşmenin erken feshi için başvurabilir. Bu noktada ev sahibi ve bina yönetimi sorumlu tutulabilir" şeklinde konuştu.

EMSAL KARAR: 70 BİN LİRA CEZA

Benzer bir olay daha önce İstanbul'da yaşanmış ve mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme, kiracının otopark hakkını ihlal eden ev sahibi ve site yönetimine kişi başı 70 bin lira para cezası vermişti. Bu karar, Nevşehir’deki kiracılar için de emsal teşkil edebilir.

Kiracılar, haklarını aramak için hukuki yollara başvurabileceği gibi, ev sahipleriyle de kira bedelinde indirim talebinde bulunabilir. Uzmanlar, böyle kararların hukuki olmadığını ve yargıya taşınması halinde iptal edileceğini belirtiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kiracıları kızdıran yazı sonrası tartışma koptu! Ev sahiplerinin yasaklama hakkı var mı?
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu! Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: İşte konut ve iş yeri kira artış oranı

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracı Hakları Nelerdir?
Evi kullanıma elverişli teslimi hakkı Tahliye sebebi olmaması durumunda evde oturma hakkı Kanuna uygun miktardan fazla kira artış oranını ödememe hakkı Kiralananda sonradan ortaya çıkan sorunların giderilmesini isteme hakkı Gerekli durumda sözleşmesi fesih hakkı Kira konusu mal ile ilgili zorunlu sigorta, vergi vb. yükümlülükleri kiraya verenden talep etme hakkı Depozitoyu geri isteme hakkı Ev sahibi tarafından kanun tarafından kaynaklanan durumlar hariç gereksiz rahatsız edilmeme hakkı Sözleşme izin verdiyse alt kiraya verme hakkı Sözleşmede yazmış olsa bile kanuna uygun olmayan hususları yerine getirmeme hakkı Aynı hakların tamamını yeni malike karşı da ileri sürebilme hakkı
ETİKETLER
#ev sahibi
#kiracı
#nevşehir
#kiracılar
#ev sahipleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.