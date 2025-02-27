Kiracılara otopark engeli! Uzman isim tartışmalara son noktayı koydu

Nevşehir’de bir bina yönetiminin kiracıların otopark kullanımını engellemeye çalışması kamuoyunda büyük tepki topladı. Uzmanlar, böyle bir kararın hukuken geçersiz olduğunu vurgulayarak, kiracıların da ortak alanlardan eşit şekilde yararlanma hakkı olduğunu belirtti.

Nevşehir’de bir bina yönetimi, kiracıların otopark kullanımını kısıtlayan bir karar aldı. Bina girişine asılan duyuruda, "Bina yönetiminin aldığı karara göre kiracıların araçlarını bina otoparkına park etmemesi rica olunur" ifadesi yer aldı. Ancak bu karar, hukuki açıdan tartışmalara yol açtı.

HUKUKİ HİÇBİR GEÇERLİLİĞİ YOK

NTV'den Sena Kiper Sıtacı'ya konuşan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, alınan kararın hukuken geçersiz olduğunu belirtti. Kiraz, yönetim kurulunun veya genel kurulun böyle bir kısıtlama getiremeyeceğini vurgulayarak, "Kiracılar da kat malikleriyle aynı haklara sahiptir. Otopark, havuz veya diğer ortak alanların kullanımı konusunda kiracılar aleyhine bir karar alınamaz. Böyle bir karar hukuki dayanağa sahip değildir ve itiraz edilebilir" ifadelerini kullandı.

KİRACILAR HAKLARINI ARAYABİLİR

Kiraz, otopark hakkı engellenen kiracıların bu durumu mahkemeye taşıyabileceğini ve haklarını yasal yollarla arayabileceğini söyledi. Ayrıca, kiracıların kira bedelinin düşürülmesini talep edebileceğine dikkat çekerek, "Eğer bir kişi, otoparkı olan bir daire için belirli bir kira ödüyorsa ancak bu hakkı kullanamıyorsa, 'Otoparktan yararlanamadığım için kira bedelini düşürmek istiyorum' diyebilir. Bu da hukuki bir taleptir" dedi.

KİRA SÖZLEŞMESİ ERKEN FESHEDİLEBİLİR

Kiracıların, otopark kullanımının engellenmesi durumunda kira sözleşmesini tazminat ödemeden feshedebileceğini belirten Kiraz, "Otopark gibi önemli bir hakka erişimi engellenen kiracılar, sözleşmenin erken feshi için başvurabilir. Bu noktada ev sahibi ve bina yönetimi sorumlu tutulabilir" şeklinde konuştu.

EMSAL KARAR: 70 BİN LİRA CEZA

Benzer bir olay daha önce İstanbul'da yaşanmış ve mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme, kiracının otopark hakkını ihlal eden ev sahibi ve site yönetimine kişi başı 70 bin lira para cezası vermişti. Bu karar, Nevşehir’deki kiracılar için de emsal teşkil edebilir.



Kiracılar, haklarını aramak için hukuki yollara başvurabileceği gibi, ev sahipleriyle de kira bedelinde indirim talebinde bulunabilir. Uzmanlar, böyle kararların hukuki olmadığını ve yargıya taşınması halinde iptal edileceğini belirtiyor.