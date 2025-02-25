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 | Banu İriç

Kiracıları kızdıran yazı sonrası tartışma koptu! Ev sahiplerinin yasaklama hakkı var mı?

Bir site yönetiminin aldığı “Kiracılar otoparka araç park edemez” kararı, büyük tepki topladı. Ev sahipleriyle aynı aidatı ödeyen kiracılar, kendilerine getirilen bu yasağın haksızlık olduğunu savunurken, hukukçular da kararın yasal dayanağının olmadığını belirtiyor. Ortak alan kullanım hakkının ihlal edildiğini düşünen kiracılar, bu tür keyfi uygulamaların giderek yaygınlaşmasına tepki gösteriyor.

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Kiracıları kızdıran yazı sonrası tartışma koptu! Ev sahiplerinin yasaklama hakkı var mı?
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 21:23
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 21:35

Bir sitenin kapısına asılan “Kiracılar otoparka araç park edemez” yazısı, büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. Hukukçular, site yönetiminin aldığı bu kararın yasal dayanağının olmadığını belirtiyor. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, kiracılar da ev sahipleri gibi sitedeki tüm ortak alanları kullanma hakkına sahip.

OTOPARKLAR ORTAK ALAN

Son yıllarda site yönetimleriyle ilgili aidat zamları, kıyafet kuralları ve ortak alan kullanımı gibi konular sıkça gündeme gelirken, bu kez tartışma otopark hakkı üzerinden yaşandı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, yüksek mahkeme kararları ve bilimsel içtihatlar doğrultusunda otoparkların ortak alan olarak kabul edildiğini vurguluyor.

"HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL"

Aydos’a göre, kira sözleşmesiyle mülk sahibinin tüm kullanım haklarını kiracıya devretmesi nedeniyle, kiracıların otoparkı kullanmasının engellenmesi hukuken mümkün değil. Ancak kat malikleri, otopark kullanımına ilişkin özel bir karar alabilir ve bir malik otopark hakkından feragat ederse, bu durum kiracıya önceden bildirilerek kira bedeli buna göre belirlenebilir. Yine de, kiracıların ortak alan kullanımını tamamen engelleyen yönetim kararları hukuka aykırı kabul ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

KİRACILARIN HAKLARI NELER?
Kiracılar, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, ev sahipleriyle aynı ortak alan kullanım haklarına sahiptir. Otopark, bahçe, sosyal tesisler, asansör ve diğer ortak alanlardan yararlanabilirler. Kira sözleşmesiyle mülk sahibinin kullanım haklarını devralan kiracılar, aidat ödeme yükümlülüğü olduğu gibi bu alanlardan eşit şekilde faydalanma hakkına da sahiptir. Site yönetimleri, kat malikleri kurulu kararıyla bazı düzenlemeler yapabilir ancak bu düzenlemeler kiracıları tamamen dışlayan veya haklarını ihlal eden şekilde olamaz. Kiracılar, kendilerine yönelik ayrımcı veya haksız kararlar alındığında, sulh hukuk mahkemelerine başvurarak haklarını arayabilir.
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