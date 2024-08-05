Kiracıların gözü kritik veride! Temmuz ayı enflasyonu bugün açıklanıyor

05 Ağustos 2024 07:09 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 07:12

Gözler temmuz ayı enflasyon rakamlarında! Ev sahibi ve kiracılar için ağustos ayı kira zammı oranı netleşecek

Gözler temmuz ayı enflasyon rakamlarında! Ev sahibi ve kiracılar için ağustos ayı kira zammı oranı netleşecek

Emekli maaşı yüzde 30 düşecek! İki yıl arasındaki enflasyon farkı hesabı değiştirdi: 10 bin liraya kadar çıkıyor

Emekli maaşı yüzde 30 düşecek! İki yıl arasındaki enflasyon farkı hesabı değiştirdi: 10 bin liraya kadar çıkıyor

2024 Temmuz ayı enflasyon verileri için gözler bugün Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) çevrildi. Temmuz ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanan rakamlarla birlikte temmuz ayı itibarıyla 12 aylık enflasyon farkı belli olacak.

KİRA ZAMMI ORANINDAKİ ÜST SINIR BELLİ OLACAK

Bu fark oranında ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır da belirlenmiş olacak.

Kira kontratı ağustos ayında yenilenecek kiracılar, yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte temmuz ayı enflasyon verisini baz alacak. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,51 oldu.

Bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,64 artış kaydetmişti.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi.

HAZİRAN ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Haziran ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından temmuz ayında açıklandı. Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttı.

Böylelikle memur ve emekli temmuz zammı 2024 için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,6 oldu.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 19,49, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.