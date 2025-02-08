Kirada oturan emekli ev sahibi emlak vergisinden muaf tutuldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), başka bir evde kiracı olarak yaşayan emekli bir vatandaşın emlak vergisinden muaf tutulmasını sağladı.

KDK'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Emekli öğretmen, üzerine kayıtlı bir konutu bulunmasına rağmen uzun yıllardır kirada yaşadığını ve emekli maaşı dışında herhangi bir gelirinin olmadığını belirterek, bağlı olduğu belediyeden emlak vergisi muafiyeti talep etti. Ancak talebi reddedilen ve Temmuz 2024'te vergi borcu ödeme emri gönderilen vatandaş, ekonomik durumunun göz önünde bulundurulmasını isteyerek KDK'ya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili belediyeyle temasa geçerek emekli vatandaşın durumunu değerlendirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda belediye, başvurucunun talebini haklı bularak emlak vergisinden muafiyet işlemlerini gerçekleştirdi.