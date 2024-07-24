Kiraya verilecek konut bulamayacağız! Uzman isimden kiralık konut sorununu çözecek öneri

24 Temmuz 2024 12:39 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:48

Merkez Bankası rezervleri için yeni gelişme! Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası rezervleri için yeni gelişme! Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Kiralık daire fiyatlarının düşmesi ve konut arzının artması için yeni vergi paketinde gayrimenkul piyasasını yakından ilgilendiren maddeler yer alıyor. Uzmanlar konut arzının olumsuz yönde ilerlediğini ifade ederek mevduat faizlerinin gayrimenkul yatırımcısını piyasadan çektiğini söylüyor.

KİRALIK KONUT STOKU AZALIYOR

Yeni vergi paketi kapsamında gayrimenkule yönelik ek vergiler getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda ikinci ve daha fazla evi olanlardan kademeli yükselen ilave emlak vergisi, 600 bin boş konut için ek vergi gibi başlıklar var.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Gayrimenkul piyasalarında yatırımcının korunmasını önemsiyoruz. Son 3 ayda kiralık konut stoğunuz yüzde 50 azaldı. Bu durumda Eylül- Ekim aylarında kiraya verilecek konut bulunamayacak.

Hatta taşınmazını kiraya verenler için ek muafiyetler sağlanmalı ki, kiralık daire arzı artsın. Günümüzde satılık dairelerin yüzde 60’ı boş durumda. Kiralama süreçleri hızlı ve etkin bir şekilde hukuki güvence altına alınmalı. E-devlet entegrasyonlu acil sağlanmalı. Yoksa barınma çok önemli bir krize dönüşecek” dedi.

FAİZ ORANLARI DA ETKİLİ OLUYOR

Mevduat faizlerinin gayrimenkul yatırımcısını piyasadan çektiğini ve bu durumun en çok da müteahhitlere zarar verdiğini ifade eden Özelmacıklı şunları kaydetti:

“Bu faiz oranı ile yatırımcıyı tutmak zor. Lakin geçen yıla göre inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 72,78 arttı. Reelde ise fiyatlarda gerileme var. Önemli bir dönüm noktasındayız. Arz hızlıca azalırken, talepte birikme devam ediyor. İstihdamın ve 200’e yakın alt sektörün lokomotifi olan inşaat sektöründe güvenilir arz sağlanmalı. Günümüzde satışta olan yaklaşık 600 bin konutun yüzde 60 seviyesinde olan 360 bininin boş olduğunu görüyoruz.

Bunun yüzde 18’e yakını yakın 108 bin konut ise kiracılı olarak satılmaya çalışılıyor. Kalan yüzde 22’si olan 130 bine yakın konuttu ise mal sahipleri kullanıyor. Konutu satmak isteyen kiraya vermekten korkuyor ve kaçınıyor” dedi.

EN ÇOK KİRACI OLAN İL İSTANBUL

Konutların mülkiyet durumu oranları hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “TÜİK verilerine göre ülkemizde ev sahibi oranımız yüzde 56,2 seviyelerinde iken kiracıların oranı yüzde 27,8 seviyesinde.

Kiracı oranı en yüksek illerimiz sırasıyla yüzde 37,1 ile İstanbul, yüzde 36,3 ile Batman ve yüzde 36,1 ile Gaziantep’tir. Oturulan konutun sahibi olan hanehalklarının en yüksek orana sahip olduğu illerimiz ise yüzde 74,1 ile Tokat, yüzde 71,8 ile Burdur ve yüzde 71,1 ile Niğde'dir” şeklinde konuştu.

ARSAYA İLGİ DEVAM EDİYOR

İlk 6 aylık gayrimenkul satış verilerini de değerlendiren Özelmacıklı, “Ülkemizde Ocak - Haziran döneminde 545 bin 74 konut satışı gerçekleşti. Aynı dönemde ise toplamda 1 milyon 223 bin 47 satış işlemi yapıldı. İlk 6 ayda durumda konut dışı satışların 677 bin 973 olduğunu görüyoruz. Özellikle arsa ve araziye ilginin devam ettiğini ifade edebiliriz.

Altın Arsa markamız ile yeni dönemde bizler de 2. El arsa pazarlamasına ağırlık veriyor olacağız. Tüm temsilciliklerimizin yanı sıra Altın Arsa markamız üzerinden de tüketiciler bütçelerine göre arsa ve arazi yatırımları yapabilecek” dedi.