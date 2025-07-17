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 | Bengü Sarıkuş

Kirazı don vurdu: 61 bin ton ihracat kaybı

Türkiye bu yıl kiraza hasret kaldı. Market ve manavlarda fiyatıyla dikkat çeken kiraz için birçok ilde zirai don nedeniyle hasat yapılamadı. Kiraz ihracatındaki kaybın 61 bin ton olduğu belirtiliyor.

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Kirazı don vurdu: 61 bin ton ihracat kaybı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 11:38

Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinin başında gelen ve 'de bu yıl Nisan ayında yaşanan nedeniyle kiraz hasadı yapılamadı. Yaşanan sıkıntının ülke genelinde etkili olduğu belirtilirken 2025 yılında bir önceki yıla göre kiraz ihracatındaki kaybın 61 bin ton olduğu öğrenildi.

Kirazı don vurdu: 61 bin ton ihracat kaybı

Geçen yıl Aydın ve İzmir yaylarında kiraz üretiminde oldukça verimli bir yaşanan Türkiye'de 2025 yılında adeta ‘yok' yılı yaşandı. 2024 yılında 67 bin ton kiraz ihracatı yapan Türkiye 2025 yılında sezon tamamlanmasına rağmen sadece 6 bin ton kiraz ihraç edebildi.

Kirazı don vurdu: 61 bin ton ihracat kaybı

Verimli Aydın dağlarında Nisan ayında yaşanan zirai don olayı nedeniyle bu yıl kiraz hasadı yapılamadığını belirten Aydın ve İzmir Bölgesi'nin önde gelen tüccarlarından Metin Yağcı, "Bu yıl nadir görülen bir yıl yaşandı. Mart ayında yazdan kalma günler etkili olurken Nisan ayında kış geri geldi. Mart ayında çiçek açan ağaçlara ya don vurdu ya da ağaçlar çiçeğini döktü. Hal böyle olunca kirazlar ürün vermedi. Hatta öyle ki pek çok kiraz üreticisi kendi sofrasına bile ağacından kiraz toplayıp koyamadı" diyerek bu yıl kirazsız bir yıl yaşandığını belirtti.

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#aydın
#tarım
#ihracat
#kiraz
#İzmir
#Zirai Don
#Ekonomi
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