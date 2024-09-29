Kırgızistan'dan yeşil enerji hamlesi! Arazi 49 yıllığına devletten

29 Eylül 2024 16:27 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 16:28

Kırgızistan, bağımsızlığının otuzuncu yılında kalkınma hamlelerine bir yenisi daha ekledi. Kırgızistan'ın hedefinde yeşil enerji var...

Topraklarının büyük bir kısmı dağlık olan ve nehirlerinin yalnızca yüzde 3’lük potansiyelini kullanan Kırgızistan; rüzgar, su ve güneş enerjisi​ kaynaklarından tam kapasite yararlanmak için yeni hedefler belirledi. Kırgızistan; rüzgar, su ve güneş kaynaklarıyla büyüyüp Çin, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerin enerji ihtiyacını karşılamayı planlıyor.

"DEVLET BÜTÇESİ SON ÜÇ YILDA İKİ KATINA ÇIKTI"

İstanbul’da gazetecilere ülkesine dair bilgi veren Kırgızistan​ İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova, yeni bir devletin inşa edildiğini söyledi. Sıdıkova, “Bu yıl bağımsızlığımızın 33. yılını ve Kara-Kırgız Özerk Bölgesi’nin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. Son üç yılda ülkemizde her alanda gelişmeler yaşandı; 100 sanayi tesisi açıldı. Geçen yıl gayrisafi milli hasılamız 14 milyar doları aştı, kişi başına düşen gelir ise 2 bin dolara yaklaştı. 2020 yılında bu rakam 1.230 dolardı. Enflasyon yüzde 4,4 seviyesinde. Devlet bütçesi son üç yılda iki katına çıktı. Narin Nehri üzerindeki Kambaratinskaya HES, Orta Asya’nın en büyük hidroelektrik santrallerinden biri olacak. Üç ülke tarafından inşa edilen barajın maliyeti 5 milyar dolar olacak. Ayrıca, Orta Asya'nın en büyük altın rezervi de bizde bulunuyor. Kanadalılar tarafından işletilen Kumtor madenindeki rezerv 700 ton” ifadelerini kullandı.

DEVLETTEN 49 YILLIĞINA ARAZİ!

Kırgızistan’ın Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş da “Kırgızistan’da tarım, sanayi ve enerji alanlarında fırsatlar bulunuyor. Yatırımcı teşvik ediliyor. Şirket kurma süresi üç gün. Devlet 49 yıllığına arazi kiralıyor. Yatırımcıya vergi muafi yeti uyguluyor. Ülkenin yüzde 60’ı dağlık. Yüksek dağlar rüzgâr enerjisi için fırsat sunuyor. Yatırım yapan beş yılda geri dönüş sağlayabilir. Kırgızistan su kaynaklarının da bol olduğu bir ülke. Nehirler HES projelerine açık. Devlet alım garantisi veriyor. Kırgızistan’da çok sayıda Türk yatırımcı var. Altaylardan Tuna’ya kadar fırsat var” diye konuştu. Kırgızistan Ticaret Odası Türkiye Temsilcisi Aybek Sarıgül ise Kırgızistan’ın nüfusunun 7 milyon olduğunu belirterek, şöyle konuştu: Geçen yıl ülkeyi 6 milyon turist ziyaret etti. Bunların 4 milyonu Avrupa’dandı. 63 ülke vatandaşı vizesiz gelebiliyor.