Kırmızı et fırsatçılarının hayali suya düştü: Gizli planları ortaya çıktı! Kırmızı ette 2 kilo sınırı

Ramazan ayına kısa bir süre kala et fiyatları yeniden gündemde. Talebin artması beklenen bu dönemde, fırsatçılar devreye girerek fiyatları yükseltme çabasına girdi. Sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen fırsatçılar, piyasaya müdahale etmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Sabah’ta yer alan habere göre, et piyasasında dengeyi bozmak isteyen bazı kişiler, üreticileri hayvanlarını kestirmemeye ikna etmeye çalışarak arzı kısıtlamayı hedefliyor. Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda oluşturulan gruplarda, "Direnin arkadaşlar, fiyat 430 TL'ye çıkacak" gibi mesajlarla üreticilere baskı yapıldığı tespit edildi.

SIKI DENETİMLER DEVREDE

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından sağlanan etlerin tüm süreçlerinin titizlikle denetlendiğini belirtti. Alış fiyatlarının belirli olduğunu vurgulayan Güzeldere, satış rakamlarının yeminli mali müşavirler tarafından kontrol edildiğini ve herhangi bir usulsüzlükte ciddi yaptırımların devreye girdiğini ifade etti.

FIRSATÇILARA KARŞI 2 KİLOGRAM SINIRI

Ramazan ayı öncesinde herkesin uygun fiyatlı ete erişebilmesi adına satışlarda 2 kilogramlık sınır getirildiğini belirten Güzeldere, bu uygulamanın fırsatçılığı engellemeye yönelik olduğunu söyledi. Bazı restoran ve lokanta sahiplerinin, çalışanlarını farklı marketlere yönlendirerek toplu alım yapmaya çalıştığını belirten Güzeldere, bu durumun önüne geçmenin zor olduğunu ifade etti.

ESK’nın uygun fiyatlı et satışına yönelik hamlesinin bazı kesimler tarafından rahatsızlıkla karşılandığını dile getiren Güzeldere, piyasayı manipüle etmeye çalışan grupların hem projeye karşı olumsuz propaganda yaptığını hem de fiyatları artırmak için çeşitli yöntemler denediğini sözlerine ekledi.



Denetimlerin artırılması ve spekülatörlere fırsat verilmemesi adına ilgili kurumların harekete geçtiği belirtilirken, tüketicilerin de bu süreçte dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.