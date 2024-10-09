Kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle geldi! Bakan Yumaklı 3 ana hedefi açıkladı

09 Ekim 2024 15:26 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:32

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı et fiyatlarını düşürecek proje hakkında bilgi verdi. Bakan Yumaklı, “Bu projenin 3 ana hedefi var. İlk olarak üreticilerimizin uygun maliyetle sürdürebilir şekilde hayvan teminini sağlamak. İkincisi de tüketicimizin uygun maliyetle kırmızı ete ulaşmasını sağlamak ve nihayetinde de Türkiye'nin çok küçük bir oran bile olsa, et ithalatıyla ya da hayvan ithalatıyla ilgili olan konusunu kapatmak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı​ İbrahim Yumaklı​, Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'nin detaylarını anlattı. Bakan Yumaklı hedefin vatandaşın uygun fiyatlı kırmızı ete ulaşımını sağlamak olduğunu ifade etti.

HAYVANCILIK YOL HARİTASI AÇIKLANDI

Bakan Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım Karabekir İşletmesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, şubat ayında Hayvancılık Yol Haritası'nı açıkladıklarını hatırlattı. Yol haritalarındaki ana amaçlarını, verimli, kaliteli, ve sağlıklı üretimi artırmak olarak belirlediklerine işaret eden Yumaklı, şöyle konuştu:

5 yıllık hedeflerimizi paylaştığımız yol haritasında, bahsettiğimiz birçok uygulamayı teker teker hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Hayvansal üretimle ilgili planlama kapsamında, Türkiye'nin hangi bölgelerinde, hangi tür hayvansal üretimin yapılacağına dair planlamalar yaptık.

Detaylarını her fırsatta dile getirdiğimiz hayvansal üretimde, yeni destekleme modelinde ilk defa kadın ve genç çiftçilere desteklemelerde pozitif ayrımcılık yaptık. Hayvancılığın temel taşı ve sigortası olarak gördüğümüz aile işletmelerine daha fazla destek veriyoruz. Iğdır'ın da içinde bulunduğu 19 ilimizi Besilik Materyal Üretim Bölgesi olarak planladık. Bu illerde planlı üretim yapanlara ilave destekler veriyoruz.

3 TEMEL HEDEFİMİZ VAR

Yumaklı, dünyanın geçirmiş olduğu Kovid salgınının hafızalardaki tazeliğini koruduğunu ifade ederek, "Tüm bunlar şunu bir kez daha gösteriyor ki, gıda arz güvenliği en az milli güvenlik kadar önemli. Bizim gıdada arz güvenliğini sağlamaktan başka şansınız yok.

Bu projenin 3 ana hedefi var.

İlk olarak üreticilerimizin uygun maliyetle sürdürebilir şekilde hayvan teminini sağlamak. İkincisi de tüketicimizin uygun maliyetle kırmızı ete ulaşmasını sağlamak ve nihayetinde de Türkiye'nin çok küçük bir oran bile olsa, et ithalatıyla ya da hayvan ithalatıyla ilgili olan konusunu kapatmak. Bununla ilgili yol haritamızda bundan bahsetmiştik. Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projemiz, çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.