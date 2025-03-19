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Ekonomi
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 | Banu İriç

Kırmızı et fiyatlarını frenlemek için Ticaret Bakanlığından yeni hamle

Kırmızı et fiyatlarındaki yükselişi frenlemek için yeni bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı, hayvan yemi üretiminde kritik rol oynayan mısırda arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla ithalata sınırlı ve düşük vergili tarife kontenjanı açtı. Bu hamleyle birlikte yem maliyetleri üzerindeki baskının azaltılması ve et fiyatlarının kontrol altına alınması hedefleniyor.

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Kırmızı et fiyatlarını frenlemek için Ticaret Bakanlığından yeni hamle
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 01:00
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 01:00

Ticaret Bakanlığı, et üretiminde temel girdilerden biri olan hayvan yeminin en önemli bileşeni mısır için kritik bir karar aldı. Mısır arzında sıkıntı yaşanmaması ve fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla, 30 Haziran 2025’e kadar geçerli olacak şekilde 1 milyon tonu aşmayacak miktarda tarife kontenjanı açıldı. Bu kontenjan kapsamında ithal edilecek mısır için gümrük vergisi yüzde 5 olarak uygulanacak.

KIRMIZI ET FİYATLARINI DİZGİNLEME HAMLESİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, piyasaların spekülatif fiyat hareketlerinden korunması, temel gıda maddelerinde arz güvenliğinin sağlanması ve yerli üretimin teşvik edilerek üretici ve tüketici dengesinin korunmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı. Bakanlık, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde, ticaret politikasının tüm araçlarını kullanarak piyasaya müdahalede bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

YERLİ ÜRETİMİN TALEBİ KARŞILANACAK

Kararın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alındığı ifade edildi. Açıklamada, mısırın hayvan yemi olarak kullanımının yanı sıra, birçok gıda ürününün üretiminde de kritik rol oynadığı hatırlatıldı. Yerli üretimin talebi karşılamakta yetersiz kaldığı noktada açılan bu kontenjan sayesinde, gıda fiyatlarının yukarı yönlü baskı altında kalmaması hedefleniyor.

Öte yandan, bu uygulamanın yalnızca geçici olduğu vurgulandı. 1 Temmuz 2025 itibarıyla mısır ithalatında gümrük vergisi tekrar yüzde 130 seviyesine dönecek. Ayrıca adil bir kullanım sağlamak için ithalatçılara sınır getirildi: Her kullanıcı, tek seferde en fazla 8 bin ton ithalat gerçekleştirebilecek ve yeni bir ithalat başvurusu için 7 gün beklemesi gerekecek.

Bu hamleyle birlikte hükümet, hem tüketici fiyatlarını kontrol altına almak hem de yerli üreticinin korunmasını gözeten dengeli bir politika yürütmeyi amaçlıyor.

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