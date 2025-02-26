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 | İrem Çınar

Kırmızı et ihtiyacını karşılayacak! Hayvancılığa destek projesi: Başvuru için son 2 gün

Kırsalda hayvancılığı güçlendirmek ve kırmızı et üretimini artırmak amacıyla başlatılan "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nde başvuru süreci sona eriyor. TİGEM, hak sahiplerine gebe büyükbaş hayvanları uygun koşullarla sağlayarak üreticilere destek olacak.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 12:40
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 12:44

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırmızı et arzında sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla başlatılan Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi için başvuru süreci sona yaklaşıyor. 5 Şubat'ta başlayan başvurular, 28 Şubat itibarıyla tamamlanacak. Üç yıl sürecek proje kapsamında, ülkede etçi ırk damızlık üretiminin artırılması, besilik ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanması ve böylece kırmızı et arzında istikrar sağlanması hedefleniyor.

ÜRETİCİLERE UYGUN MALİYETLE DESTEK

Proje çerçevesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki gebe büyükbaş hayvanlar, uygun maliyetlerle üreticilere tahsis edilecek. Bu hayvanların hem etçi hem de damızlık olması, sektörde özellikle aile işletmelerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak. Aynı zamanda, kadın ve genç girişimcilerin hayvancılık sektörüne kazandırılması da projenin temel hedeflerinden biri.

Başvuruda bulunmak isteyen üreticiler için son günler yaklaşırken, projeye katılım sağlayarak destek almak isteyenler 28 Şubat’a kadar başvurularını tamamlayabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hayvancılık desteği için nereye başvurulur?
Yetiştirici üyesi bulunduğu hayvancılık örgütüne dilekçe ile başvurur. İlgili hayvancılık örgütü İl/ilçe Müdürlüğüne başvurur.
ETİKETLER
#kırmızı et
#hayvancılık
#Hayvancılık Destek
#Hayvancılık Desteği
#Kırmızı Et Sektörü
#Büyük Kırmızı Et Üreticileri
#Ekonomi
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