Kırmızı et ihtiyacını karşılayacak! Hayvancılığa destek projesi: Başvuru için son 2 gün

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırmızı et arzında sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla başlatılan Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi için başvuru süreci sona yaklaşıyor. 5 Şubat'ta başlayan başvurular, 28 Şubat itibarıyla tamamlanacak. Üç yıl sürecek proje kapsamında, ülkede etçi ırk damızlık üretiminin artırılması, besilik ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanması ve böylece kırmızı et arzında istikrar sağlanması hedefleniyor.

ÜRETİCİLERE UYGUN MALİYETLE DESTEK

Proje çerçevesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki gebe büyükbaş hayvanlar, uygun maliyetlerle üreticilere tahsis edilecek. Bu hayvanların hem etçi hem de damızlık olması, sektörde özellikle aile işletmelerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak. Aynı zamanda, kadın ve genç girişimcilerin hayvancılık sektörüne kazandırılması da projenin temel hedeflerinden biri.

Başvuruda bulunmak isteyen üreticiler için son günler yaklaşırken, projeye katılım sağlayarak destek almak isteyenler 28 Şubat’a kadar başvurularını tamamlayabilir.