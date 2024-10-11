Kırmızı ette en çok hile lahmacunda! İşin uzmanı uyardı: 'Bu fiyatın altında imkansız!'

11 Ekim 2024 02:32 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 02:34

Türkiye günlerdir bazı köfteci ve et restoranlarının kırmızı ete uyguladıkları tağşiş skandalını konuşuyor. En çok hile yapılan gıdaların başında ise lahmacun geliyor. Fiyatı makul olduğu için en çok sipariş edilen yemekler arasında bulunan lahmacunun gerçek etten yapıldığını anlamanın yolu var mı? İşin uzmanları lahmacunun bu fiyatın altında satılmasının mümkün olmadığını söylüyor.

Köfteci Yusuf domuz eti skandalı sürüyor! Yusuf Akkaş ilk kez açıklama yaptı: "Ben garip bir kuşum"

Köfteci Yusuf domuz eti skandalı sürüyor! Yusuf Akkaş ilk kez açıklama yaptı: "Ben garip bir kuşum"

İnsan sağlığını tehlikeye atan ve kırmızı ete hile karıştıran firmaları Tarım ve Orman Bakanlığı bir bir açıklamaya başladı. Bazı firmaların kırmızı et​ yerine tavuk eti​, at eti kullandığı tespit edildi. Bir köfte firmasının köfte ve dönerinden domuz eti​ çıktı. Bütün bu tartışmaların beraberinde listedeki oranlara bakıldığında en çok hilenin ise lahmacunda yapıldığı fark edildi. Peki hilesiz bir lahmacunun fiyatı en az kaç lira olabilir? Ustalar bu fiyatın altındaysa 'almayın' uyarısında bulunuyor.

KIRMIZI ET VARMIŞ GİBİ HİLE YAPILIYOR

Lahmacun​ içerisine katılan bol baharat, soya sosu, tavuk taşlık gibi ürünlerle müşterinin damak tadıyla sahtecilik yapıldığının anlamasının en zor ürünler arasında bulunuyor. Kıyma katılmadan sanki et tadı varmış gibi anlaşılması bu sayede mümkün olabiliyor.

PİYASADA 60 LİRADAN BAŞLAYIP 250 LİRAYA ÇIKIYOR

Fiyatı düştükçe şüpheler artıyor. Piyasada 60 liraya da 250 liraya da lahmacun bulmak mümkün. Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı tağşiş listesine göre sıklıkla kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi.

GERÇEK LAHMACUN FİYATI EN AZ KAÇ LİRA OLMALI?

En çok güven sorunu yaşanan lahmacunda işin uzmanlarına göre 100 liranın altında lahmacun olması mümkün değil. Ustalara göre 100 liranın altında lahmacunun satılması imkansız. EkolTV'ye konuşan bir usta "Lahmacuna soya sosu koyan var, sakatat koyan var ve lahmacunun fiyatı 100 TL'nin altında olamaz, imkansız. Vergisini düzgün ödeyen esnaf lahmacunu 100 liranın altında satamaz" dedi.