Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

Kırsal kalkınmayı teşvik etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nde başvuru dönemi sona erdi. Nisan ayında tamamlanan başvuruların ardından üreticiler şimdi sonuç açıklama takvimine odaklanmış durumda. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında değerlendirme sürecinin ardından destek almaya hak kazanan isimlerin açıklanması bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi için başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz paylaşılmadı. Başvuruların tamamlanmasının ardından askı ve itiraz aşamalarına geçilecek, daha sonra il ve ilçe bazlı listeler hazırlanarak değerlendirmeye alınacak. Nihai değerlendirme Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ve sıralamalar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne iletilecek. Tüm değerlendirme aşamalarının tamamlanmasının ardından sonuçların önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor.
Proje kapsamında başvurular 1 Nisan 2026 tarihinde başladı ve 30 Nisan 2026 mesai saati bitimi itibarıyla tamamlandı. Başvurular, üreticilerin bulundukları ya da işletme kurmayı planladıkları il ve ilçe tarım müdürlükleri aracılığıyla kabul edildi. Sürecin sona ermesiyle birlikte değerlendirme ve kontrol aşamasına geçiş yapıldı.