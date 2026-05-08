Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nde başvuru süreci tamamlandı. Nisan ayı boyunca üreticilerden alınan müracaatların ardından şimdi gözler sonuçların duyurulacağı tarihe çevrildi. Küçükbaş hayvancılığı desteklemeyi ve kırsal üretimi artırmayı hedefleyen proje kapsamında hak sahiplerinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Başvuru yapan yetiştiriciler ise sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini ve destek sürecinin nasıl ilerleyeceğini araştırıyor.

GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 16:26

Kırsal kalkınmayı teşvik etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nde başvuru dönemi sona erdi. Nisan ayında tamamlanan başvuruların ardından üreticiler şimdi sonuç açıklama takvimine odaklanmış durumda. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında değerlendirme sürecinin ardından destek almaya hak kazanan isimlerin açıklanması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nde başvuru süresi sona ermiş olup, sonuçların açıklanması beklenmektedir.
Proje, kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla yürütülmektedir.
Başvurular 1 Nisan 2026'da başlamış ve 30 Nisan 2026 tarihinde tamamlanmıştır.
Sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz paylaşılmamıştır, ancak önümüzdeki haftalarda duyurulması beklenmektedir.
Değerlendirme süreci, askı ve itiraz aşamaları, il ve ilçe bazlı listelerin hazırlanması ve nihai değerlendirmenin Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılması adımlarını içermektedir.
KIRSALDA BEREKET DESTEK PROJESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi için başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz paylaşılmadı. Başvuruların tamamlanmasının ardından askı ve itiraz aşamalarına geçilecek, daha sonra il ve ilçe bazlı listeler hazırlanarak değerlendirmeye alınacak. Nihai değerlendirme Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ve sıralamalar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne iletilecek. Tüm değerlendirme aşamalarının tamamlanmasının ardından sonuçların önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor.

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Proje kapsamında başvurular 1 Nisan 2026 tarihinde başladı ve 30 Nisan 2026 mesai saati bitimi itibarıyla tamamlandı. Başvurular, üreticilerin bulundukları ya da işletme kurmayı planladıkları il ve ilçe tarım müdürlükleri aracılığıyla kabul edildi. Sürecin sona ermesiyle birlikte değerlendirme ve kontrol aşamasına geçiş yapıldı.

