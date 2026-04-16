Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi, Türkiye’de küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, kırsal üretimi güçlendirmek ve aile işletmelerini desteklemek amacıyla başlatıldı. Başvurular 1 Nisan itibarıyla alınmaya başlandı ve 30 Nisan 2026 tarihine dek sürecek. Müracaat işlemleri il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri aracılığıyla yürütülüyor.

HABERİN ÖZETİ Kırsalda Bereket son başvuru ne zaman? 2 yıl geri ödemesiz kredi şartları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Kırsalda Bereket Küçükbaş Destek Projesi, Türkiye'de küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, kırsal üretimi güçlendirmek ve aile işletmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Proje başvuruları 1 Nisan'da başlamış olup 30 Nisan 2026'ya kadar devam edecektir ve il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır. Proje kapsamında, hak kazanan üreticilere uygun koşullarda 95 dişi ve 5 erkek küçükbaş hayvan sağlanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla %100'e varan faiz indirimiyle kredi kullanma imkanı sunulacaktır. Kredilerde ilk 2 yıl geri ödeme talep edilmeyebilecek, sonrasında 5 veya 7 yıl vadeli ödeme planı uygulanabilecektir. Proje kapsamında teslim edilen küçükbaş hayvanlar 1 yıl boyunca TARSİM güvencesiyle sigortalanacak ve teslim edildiği ayı takip eden aydan itibaren 12 ay boyunca hayvan başına 150 lira destek ödemesi yapılacaktır. Bu destekle en fazla 100 baş için aylık 15 bin lira, yıllık toplamda ise 180 bin liraya kadar bakım ve besleme desteği verilecektir. Başvurularda kadın üreticiler, genç çiftçiler ve meslek mensuplarına öncelik verilecektir.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar, mevcut işletmelerinin bulunduğu yerde ya da yeni işletme kurmayı planladıkları ilçedeki tarım müdürlüklerine başvuru yapabilecek. Hâlihazırda hayvancılık faaliyetini sürdüren üreticilerin yanı sıra sektöre yeni giriş yapmak isteyenler de programa müracaat edebilecek. Başvurularda özellikle kadın üreticiler, genç çiftçiler ile veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi gibi meslek mensuplarına öncelik verilecek. Dağıtım yapılacak il ve bölgeler henüz kesinlik kazanmadı. Bakanlık, Türkiye’nin iklim özellikleri, mera varlığı ve yetiştiricilik şartlarını göz önünde bulundurarak uygun alanları ayrıca duyuracak. Dağıtılacak hayvan ırkları da bölgesel kriterlere göre belirlenecek. Başvuru usulü, değerlendirme takvimi ve illere ilişkin ayrıntıların ilgili birimlerce önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

KIRSALDA BEREKET KREDİ AYRINTILARI

Projede hak kazanan üreticilere, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun koşullarda 95 dişi ve 5 erkek küçükbaş hayvan sağlanacak. Bu sayede damızlık sürü oluşturulması amaçlanıyor. Finansman bölümünde ise Ziraat Bankası devreye alınacak. Destekten yararlanmaya hak kazanan üreticiler, yüzde 100’e varan faiz indirimiyle temel hayvancılık kredisi kullanabilecek. Kredilerde ilk 2 yıl geri ödeme talep edilmeyebilecek, sonrasında 5 ya da 7 yıl vadeli ödeme planı uygulanabilecek. Proje kapsamında teslim edilen küçükbaş hayvanlar 1 yıl boyunca TARSİM güvencesiyle sigortalanacak. Ayrıca hayvanların teslim edildiği ayı takip eden aydan itibaren 12 ay süresince hayvan başına 150 lira destek ödemesi yapılacak. Bu çerçevede en fazla 100 baş için aylık 15 bin lira, yıllık toplamda ise 180 bin liraya kadar bakım ve besleme desteği verilecek.