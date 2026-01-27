Kış fırtınası vurdu, petrol geri çekildi

Sabah saatlerinde Brent petrolün vadeli kontratları yüzde 0,4 düşüşle varil başına 65,15 dolara gerilerken, ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrolü de yüzde 0,36 kayıpla 60,27 dolardan işlem gördü. Yani sahada üretim daralırken, fiyat tarafında beklenen tepki gelmedi.

ÜRETİMDE CİDDİ KAYIP VAR

Hafta sonu etkisini artıran fırtına, ABD genelinde enerji altyapısını ve elektrik şebekelerini zorladı. Analistlerin ve piyasa oyuncularının hesaplamalarına göre, petrol üreticileri günlük yaklaşık 2 milyon varillik üretim kaybı yaşadı. Bu rakam, ABD’nin toplam ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 15’ine denk geliyor ki, azımsanacak bir oran değil.