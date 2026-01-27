Menü Kapat
Kış fırtınası vurdu, petrol geri çekildi

Ocak 27, 2026 10:31
1
Kış fırtınası vurdu, petrol geri çekildi

ABD’de üretimi sekteye uğratan sert kış koşullarına rağmen petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı. Piyasa, arz kesintilerine karşın temkinli seyrini koruyor.

ABD’nin Körfez Kıyısı’nı etkisi altına alan güçlü kış fırtınası, ham petrol üretimi ve rafineriler üzerinde ciddi baskı yaptı. Ancak bu tabloya rağmen petrol fiyatları salı günü aşağı yönlü hareket etti.

2
Kış fırtınası vurdu, petrol geri çekildi

Sabah saatlerinde Brent petrolün vadeli kontratları yüzde 0,4 düşüşle varil başına 65,15 dolara gerilerken, ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrolü de yüzde 0,36 kayıpla 60,27 dolardan işlem gördü. Yani sahada üretim daralırken, fiyat tarafında beklenen tepki gelmedi.

ÜRETİMDE CİDDİ KAYIP VAR

Hafta sonu etkisini artıran fırtına, ABD genelinde enerji altyapısını ve elektrik şebekelerini zorladı. Analistlerin ve piyasa oyuncularının hesaplamalarına göre, petrol üreticileri günlük yaklaşık 2 milyon varillik üretim kaybı yaşadı. Bu rakam, ABD’nin toplam ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 15’ine denk geliyor ki, azımsanacak bir oran değil.

3
Kış fırtınası vurdu, petrol geri çekildi

ANZ analisti Daniel Hynes’e göre bu kesintiler, özellikle yakıt arzında aksama yaşanabileceğine dair endişeleri artırmış durumda. Açıkçası piyasa, bu riski tamamen görmezden gelmiyor.

4
Kış fırtınası vurdu, petrol geri çekildi

ORTA DOĞU GERİLİMİ DE İZLENİYOR

Öte yandan jeopolitik başlıklar da petrol piyasasının gündeminde kalmaya devam ediyor. Reuters’a konuşan iki ABD’li yetkili, bir ABD uçak gemisi ile ona eşlik eden savaş gemilerinin Orta Doğu’ya ulaştığını açıkladı.

5
Kış fırtınası vurdu, petrol geri çekildi

Hynes, arz cephesindeki risklerin henüz ortadan kalkmadığına dikkat çekerek, “Başkan Trump’ın bölgeye deniz unsurları göndermesinin ardından Orta Doğu’daki gerilim sürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

