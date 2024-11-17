Kış lastiği fiyatları bu yıl zorlayacak! Yoğunluk başladı: Takmayana yüksek cezalar var
Kış yüzünü gösterdi. Artan soğuk havalar ve don olayları, oto lastikçilerde hareketliliği artırdı. Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlayacak. Kış lastiğini taktırmayanlar için ise, para cezası kesilecek. İşte güncel kışlık lastik fiyatları.
Yurdun 81 ilinde kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlayacak. Otomobiller için en düşük kış lastiği fiyatı araç sürücüleri tarafından sorgulanmaya başladı. Tarihin yaklaşmasıyla lastikçilerde yoğunluk başlarken, lastik değiştirme fiyatlarını sizler için derledik.
LASTİKÇİLER KIŞ LASTİĞİ MESAİSİNE BAŞLADI
Oto lastikçilerde hareketlilik başladı. Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2025'e kadar devam edecek.
1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde sürücüler, araçlarını kış şartlarına hazırlamak için lastikçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı.
2025 KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI
Zorunlu hale getirilen kış lastiklerinin fiyatları da boyutlarına göre değişiklik gösteriyor. Buna göre;
- 13-14 inç jantlar 600 TL
- 15-16 inç jantlar 750 TL
- 17 inç jantlar için 850 TL
- 18 inç jantlar için 950 TL
- 19 inç jantlar için 1100 TL
- 20-21 inç jantlar için 1250 TL.
Yeni lastik almak isteyenler için de lastik fiyatları binek araçlar için kalitesine göre değişiklik göstererek 1500 liradan başlayıp lastiğin kalitesine ve jant büyüklüğüne göre 11 bin liraya kadar çıkıyor. Lastik otel hizmeti ise değişim ücreti seviyesinde uygulanacak.
TAKMAYANLARA 4 BİN TL PARA CEZASI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araçlara kış lastiğini taktırma zorunluluğu için tarih verdi. 2024 yılı itibarıyla kış lastiği takmayan ticari araç işletmelerine 4 bin 69 TL idari para cezası uygulanacak. Ancak özel araçlar için yasal bir zorunluluk yok. Güvenli sürüş için kış lastiği kullanılması ise sık sık öneriliyor.