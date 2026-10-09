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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 17:07

Kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araç sahipleri kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kış lastiği takvimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından netleşti. Peki Kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 17:07

uygulaması ne zaman başlayacak? Havaların soğuması ile birlikte sürücüler 2026-2027 zorunlu kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. kış lastiği uygulaması takvimini açıkladı. Peki Kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği uygulaması zorunlu mu, cezası ne kadar? 

Kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI MI?

Sıcaklıkların 7 derecenin altına düşmesiyle hayati önem taşıyan kış lastiği uygulaması için geri sayım sürerken; uygulamanın başlama tarihi, kapsadığı araç grupları ve uymayanlara verilecek idari para cezaları belli oldu.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 'da başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 15 Kasım ile 15 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?

Geçtiğimiz sene kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulandı.

ETİKETLER
#15 Kasım
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#kış lastiği
#15 Nisan
#5856 Lira
#Ekonomi
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