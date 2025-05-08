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 | Bengü Sarıkuş

'Kısa vadede kimse kazanamaz' İslam Memiş'ten kritik uyarı

Finans analisti İslam Memiş, FED kararından sonra yatırımcıyı uyardı. Yatırımcının uzun vadeli plan yapmasının öneminin altını çizen Memiş, sosyal medya hesabından yatırımcıları uyardı.

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'Kısa vadede kimse kazanamaz' İslam Memiş'ten kritik uyarı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 13:32

Finans analisti İslam Memiş, FED kararından sonra yatırımcıyı uyardı. Memiş, 2025 yılının öngörülemeyen bir yıl olduğunu ve Trump - Powell gerginliğinin devam edeceğini açıkladı.

FED'in politika faizini yüzde 4,25– yüzde 4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Bu karar, Başkan Jerome Powell'ın enflasyonist baskılar ve ekonomik belirsizlikler karşısında temkinli bir yaklaşım olarak değerlendirildi. Yatırımcının gözü FED kararının ve Türkiye'de geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon rakamlarının piyasaya etkisinde. Dolar çıkacak mı? Güvenli liman olarak görülen altın yükselecek mi? diye araştıran yatırımcı bugün de sanal para piyasası Bitcoin'in zirveye çıktığı haberini aldı.

'Kısa vadede kimse kazanamaz' İslam Memiş'ten kritik uyarı

Memiş, Fed'in beklenti dahilinde faiz değişikliğine gitmediğini, Powell'ın "Önümüzü göremiyoruz, belirsizlik var" dediğini ifade etti.

2025 yılının öngömrülemeyen bir yıl olduğunu söyleyen Memiş, yatırımcıyı uzun vadeli yatırıma davet ederek kısa vadede kimsenin kazanamayacağının bilgisini paylaştı. Kısa vadede kazanan herkesin kar yapmasının engelleneceğini vurguladı.

'Kısa vadede kimse kazanamaz' İslam Memiş'ten kritik uyarı

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#Finans analisti İslam Memiş
#Ekonomi
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