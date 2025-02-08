Kısmi emeklilik şartlarında bilinmesi gerekenler! Son 7 yıl kuralına dikkat: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na...

Türkiye’de kısmi emeklilik, belirli bir prim gününü dolduramayan ancak daha ileri bir yaşta emekli olmak isteyen sigortalılara alternatif bir seçenek sunuyor. Özellikle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar için 3600 prim günüyle emeklilik imkanı bulunurken, 30 Nisan 2008 sonrası sigortalı olanlar için bu şartlar değişiyor.

KISMİ EMEKLİLİKTE YAŞ VE PRİM GÜNLERİ

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, 1999 yılı öncesinde ilk kez 4A (SSK) kapsamında sigortalı olanlar için kısmi emeklilik şu şartlarla mümkün:

Kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor.

3600 prim günü şartının tamamlanması gerekiyor.



Ancak 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar için prim günü şartı 5400’e çıkarken, yaş koşulu da yükseliyor. Yeni düzenlemeye göre:

Kadınlarda kısmi emeklilik yaşı 61’den başlıyor ve en fazla 65’e kadar çıkıyor.

Erkeklerde ise 63 yaş sınırından başlayıp 65’e kadar uzayabiliyor.

PRİM GÜNÜNDE KADEMELİ ARTIŞ

30 Nisan 2008 sonrası sigortalı olanlar için kısmi emeklilik şartları yıllar içinde kademeli olarak değişti. 2008’den sonra sigortalı olanlar için prim günü 4500’den başlayarak her yıl 100 gün artırıldı. 2016 sonrası sigortalılar için kısmi emeklilikte 5400 prim günü şartı geçerli oldu. Bu şartları tamamlayan kişiler, gerekli yaşa ulaştıklarında herhangi bir ek prim ödemeden emekli olabiliyorlar.

SON 7 YIL KURALI ÖNEMLİ!

Emeklilik planlamasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de "Son 7 Yıl Kuralı"dır. 2008 yılı öncesinde sigortalı olup farklı sigorta statülerinde (4A-SSK, 4B-BAĞKUR, 4C-Emekli Sandığı) çalışmış olanlar için hangi statüden emekli olunacağı, son 7 yıllık (2520 gün) prim ödemesine göre belirleniyor. Son 7 yıl içinde en fazla hangi statüde prim ödenmişse, o sigorta türünün emeklilik şartları geçerli oluyor. SSK’dan (4A) emekli olmak isteyenler için son 2520 günün en az 1260’ının 4A kapsamında olması gerekiyor.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI İLE AVANTAJ SAĞLANABİLİR

Kadın sigortalılar, doğum borçlanması ile 6 yıla kadar prim kazanabiliyor. Erkek sigortalılar ise askerlik borçlanması yaparak emeklilik yaşını geriye çekebiliyor. Bu kurallar çerçevesinde, sigortalılar emeklilik planlarını yaparken prim günü, yaş ve sigorta statüsüne dikkat etmelidir. Özellikle sigortalılık süresi ve son 7 yıl içinde hangi statüde daha fazla prim ödendiği, emeklilik koşullarını belirleyen en kritik faktörlerden biridir.