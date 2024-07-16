Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 59 personel alacak! Son başvuru tarihi belli oldu

16 Temmuz 2024 11:46 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 11:45

İŞKUR 12 şehirde 1804 işçi personel alımı yapacak! TYP başvuruları için son tarih 6 Temmuz

İŞKUR 12 şehirde 1804 işçi personel alımı yapacak! TYP başvuruları için son tarih 6 Temmuz

Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 59 yeni personel istihdam edecek. Personel “daimi işçi” statüsünde görev yapacak. Başvurular, 22 Temmuz’a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 59 İŞÇİ ALACAK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, ikinci kaptan, ikinci mühendis, büro personeli, tekniker, gemici ve yağcı unvanlarında olmak üzere 59 kişi istihdam edecek.

Son başvuru tarihi 22 Temmuz olacak. Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak başvurularının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi açıklanacak.

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NE İŞ YAPAR?

Seyir emniyeti, gemi kurtarma ve deniz güvenliği ile ilgili hava, deniz ve kara vasıtalarını temin etmek ve bu vasıtaların her türlü bakım, onarım, yenileme ve donatımlarını sağlar.

DAİMİ İŞÇİ NE DEMEK?

Sürekli işçi statüsünde istihdam edilen işçilerin çalışma süresi “daimi” olarak geçer.

Sürekli işçi kadrosu 4D'li işçi olarak tanımlanır ve yapılan iş sözleşmeleri belirlenmiş bir süreyi kapsamaz. Kamu işçileri olarak da kabul edilirler.