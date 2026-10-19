Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı kapsamında yayımlanan ilan, daimi işçi statüsünde istihdam edilecek adaylara ilişkin başvuru süreci, çalışma koşulları ve sınav aşamalarına dair ayrıntıları içeriyor. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yürütülecek başvurularda adayların ilgili pozisyonlar için belirlenen şartları karşılaması gerekiyor. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, başvuruların yalnızca İŞKUR'un internet sitesi veya hizmet merkezleri üzerinden yapılabileceği belirtilirken, kuruma doğrudan gönderilen başvuruların geçerli kabul edilmeyeceği vurgulandı. İşe alım sürecinde adayların sınav sonuçları, mesleki yeterlilikleri ve ilgili mevzuatta belirtilen koşullar doğrultusunda değerlendirme yapılacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı İŞKUR başvuru nereden, nasıl yapılır? Detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı! İŞKUR başvuru ekranı açıldı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla daimi işçi statüsünde 9 personel alımı yapacak. Başvurular 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Adaylar, İŞKUR'un internet sitesi veya hizmet merkezleri aracılığıyla başvuru yapabilecek; kuruma doğrudan başvuru kabul edilmeyecek. İşe alım sürecinde adaylar sınav sonuçları, mesleki yeterlilikleri ve mevzuat koşulları doğrultusunda değerlendirilecek. Deniz Trafik Operatörü pozisyonu için en az Uzakyol Birinci Zabit yeterlilik belgesi ve bir yıllık deniz hizmeti tecrübesi aranacak. Büro Personeli ve Deniz Trafik Operatörü pozisyonları için farklı konulardan sınavlar yapılacak ve başarı için en az 60 puan alınması gerekecek.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde personel istihdam edilmesine ilişkin ilanını yayımladı. Kurumun duyurusunda, toplam 9 kişilik personel alımı yapılacağı ve başvuruların 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacağı belirtildi. İlan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların işçi olarak alınmasına ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlandı.

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Personel alımına ilişkin süreçte adayların başvuru koşullarını karşılaması ve ilgili pozisyon için belirtilen yeterliliklere sahip olması gerekiyor. Kurum tarafından yayımlanan açıklamaya göre, başvuruların ardından İŞKUR tarafından oluşturulan nihai aday listeleri Genel Müdürlüğe iletilecek. Sözlü sınav veya mülakat yapılacak adayların sınav yeri, tarihi ve saati ise nihai listelerin kuruma ulaşmasının ardından ayrıca duyurulacak. Adayların sınav ve işe yerleştirme sürecine ilişkin açıklamaları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki duyurular bölümünden takip etmesi edebilecek.

İlanda yer alan hükümlere göre, işe alım sürecinde başarılı olan adaylar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması da yapılacak. Bu araştırmaların olumlu sonuçlanması halinde adayların işe başlatılması mümkün olacak.

Kurum, başvuru sırasında sunulan belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun belirlenmesi halinde başvuruların veya sınavların geçersiz sayılacağını, atama yapılmışsa atamanın da iptal edilebileceğini bildirdi.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI İŞKUR BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün personel alımı ilanına başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, İŞKUR'un açık iş ilanları sayfası olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden yayımlanan ilanları inceleyerek başvuru işlemlerini elektronik ortamda tamamlayabilecek. Başvurular ayrıca Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen gidilerek de yapılabilecek. İlanda belirtilen tarihler arasında başvuru işlemlerinin tamamlanması ve ilgili pozisyonun koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Genel Müdürlük, doğrudan kuruma gönderilen başvuruların geçerli olmayacağını özellikle belirtti. Bu nedenle adayların başvurularını yalnızca İŞKUR'un internet sitesi veya hizmet merkezleri aracılığıyla yapması gerekiyor. İŞKUR tarafından hazırlanan nihai listelerin kuruma ulaşmasının ardından sınava katılacak adaylara ilişkin duyurular yayımlanacak. Sınavın yazılı, sözlü veya her iki yöntem kullanılarak yapılabilmesi mümkün olacak. Sınav yeri, tarihi ve saatiyle ilgili bilgilendirmeler ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden takip edilebilecek.

Başvuru sürecinde adayların sundukları belgelerin doğruluğundan sorumlu olduğu da ilanda yer alan hükümler arasında bulunuyor. Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların işlemleri geçersiz sayılabilecek. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişilerin başvuruları veya sınav sonuçları geçersiz kabul edilebilecek ve atama yapılmışsa bu işlem iptal edilebilecek.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımında adayların Türk vatandaşı olması, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip bulunması ve ilanda belirtilen adli şartları karşılaması gerekiyor. İlgili hükümlere göre, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olmamak ve kanunda sayılan belirli suçlardan mahkumiyet bulunmaması şartı aranıyor. Ayrıca herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak da ilanda belirtilen koşullar arasında bulunuyor.

Deniz Trafik Operatörü pozisyonu için mesleki yeterlilik ve deneyim şartları da yer alıyor. Adayların en az Uzakyol Birinci Zabit yeterlilik belgesine sahip olması ve en az bir yıllık deniz hizmeti tecrübesi bulunması gerekiyor. İngilizce yeterliliğinin ise mülakat aşamasına kadar belgelendirilmesi isteniyor. Bu kapsamda adayların ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan alması veya ÖSYM tarafından denk kabul edilen bir yabancı dil belgesine sahip olması gerekiyor. Alternatif olarak, GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 puan alınması ya da kılavuz kaptan yeterliliğiyle herhangi bir kılavuzluk teşkilatında fiilen kılavuz kaptan olarak çalışılması da kabul edilen koşullar arasında sayılıyor.

Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılacak personelin, görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde gerçekleştirilecek görev başı eğitimini başarıyla tamamlaması gerekiyor. İlgili yönetmelik hükümleri kapsamında belirlenen bu eğitimi başarıyla bitiremeyen personelin iş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca feshedilebilecek. İşe yerleştirme sürecinde adayların ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai ve görev yeri gibi çalışma koşullarını kabul etmiş sayılacağı da duyuruda belirtildi. Adayların üç aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunduğu da açıklamada yer aldı.

Sınav nasıl olacak?

Sınav ve değerlendirme aşamalarında pozisyona göre farklı konular esas alınacak. Büro Personeli (Memur) unvanındaki adaylar için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün görevleri, 4857 sayılı İş Kanunu ve genel kültür konularından değerlendirme yapılacak. Bu başlıklardan her biri 20 puan üzerinden değerlendirilecek. Deniz Trafik Operatörü pozisyonunda ise Anayasa, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, ilgili kurumların görevleri ve mesleki bilgi ile yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular sınav kapsamını oluşturacak. İlk üç başlık 20'şer, mesleki bilgi ve yeterlilik bölümü ise 40 puan üzerinden değerlendirilecek.

Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekiyor. Atamaya esas başarı puanı, kurumun yaptığı sözlü sınav puanı ile EKPSS/KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. Başarı puanlarının eşit olması durumunda EKPSS/KPSS puanı daha yüksek olan adaya öncelik verilecek. EKPSS/KPSS'den muaf öncelikli adaylar için ise sözlü sınav sonucu atamaya esas başarı puanını oluşturacak. En yüksek başarı puanından başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenecek. Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinde yayımlanacak, adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek.