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 | İrem Çınar

Kızına oyuncak ararken girişimci oldu: 4 ülkeye oyuncak ihraç ediyor

Kahramanmaraş'ta KOSGEB desteğiyle hayalini gerçeğe dönüştüren Betül Fırat, kurduğu ahşap oyuncak atölyesinde hem yerli piyasaya hem de ABD, Kanada, Fransa ve KKTC'ye oyuncak ihraç ediyor.

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Kızına oyuncak ararken girişimci oldu: 4 ülkeye oyuncak ihraç ediyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 13:17

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Betül Fırat, 2017 yılında henüz 6 aylık olan kızı için sağlıklı, kimyasal içermeyen ve eğitici bir oyuncak arayışına girdi. Piyasada bu özelliklere sahip ürünler bulamayınca kendi oyuncaklarını üretme kararı aldı. Fırat’ın kişisel ihtiyacından doğan bu arayış, kısa sürede bir girişimcilik hikayesine dönüştü.

Kızına oyuncak ararken girişimci oldu: 4 ülkeye oyuncak ihraç ediyor

EV BALKONUNDAN ATÖLYEYE UZANAN YOLCULUK

İlk üretimlerine evinin balkonunda başlayan Fırat, zamanla çevresinden gelen taleplerin artmasıyla daha profesyonel adımlar atmaya başladı. 2019 yılında KOSGEB desteğiyle tanışan Fırat, aldığı kurulum hibesi sayesinde mahallesinde küçük bir atölye kurdu. Bu atölyede seri üretime başlayan girişimci, yıllar içinde aldığı ekipman ve makinelerle üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

Kızına oyuncak ararken girişimci oldu: 4 ülkeye oyuncak ihraç ediyor

EĞİTİM ODAKLI OYUNCAKLARA YOĞUNLAŞTI

Anaokulu öğretmeni olan eşinin yönlendirmesiyle çocukların gelişim alanlarını destekleyecek oyuncaklar üretmeye odaklanan Fırat, “sesli harfler”, “yazmaya başlıyorum”, “kaydırmalı puzzle”, “desen matrisi”, “çarkıfelek” gibi farklı kategorilerde 45’ten fazla ürün çeşidi geliştirdi. Bu ürünler, çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kızına oyuncak ararken girişimci oldu: 4 ülkeye oyuncak ihraç ediyor

DOĞAL, SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR ÜRETİM

Ürettiği oyuncakların tamamının doğal malzemelerden yapıldığını söyleyen Fırat, “Kimyasal madde içermeyen, sağlıklı ve eğitici oyuncaklar üretmeye büyük önem veriyorum. Ürünlerimizin hepsi CE belgeli, gerekli güvenlik testlerinden geçmiş durumda. Ayrıca sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir hammaddelerle üretim yapıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Kızına oyuncak ararken girişimci oldu: 4 ülkeye oyuncak ihraç ediyor

DÖRT ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Balkonda başlayan üretim yolculuğu bugün uluslararası pazara ulaştı. Fırat, ABD, Fransa, Kanada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne oyuncak ihraç ettiklerini belirterek, “Bu başarıyı görmek beni gururlandırıyor. Hem ülkemize katma değer sağlıyoruz hem de çocuklara sağlıklı oyuncaklar ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

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ETİKETLER
#oyuncak
#ihracat
#girişimcilik
#Kadın Girişimci
#Sağlıklı Oyuncak
#Eğitim Oyuncak
#Doğal Oyuncak
#Ekonomi
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