Kızına oyuncak ararken girişimci oldu: 4 ülkeye oyuncak ihraç ediyor

Kahramanmaraş'ta KOSGEB desteğiyle hayalini gerçeğe dönüştüren Betül Fırat, kurduğu ahşap oyuncak atölyesinde hem yerli piyasaya hem de ABD, Kanada, Fransa ve KKTC'ye oyuncak ihraç ediyor.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Betül Fırat, 2017 yılında henüz 6 aylık olan kızı için sağlıklı, kimyasal içermeyen ve eğitici bir oyuncak arayışına girdi. Piyasada bu özelliklere sahip ürünler bulamayınca kendi oyuncaklarını üretme kararı aldı. Fırat’ın kişisel ihtiyacından doğan bu arayış, kısa sürede bir girişimcilik hikayesine dönüştü.

EV BALKONUNDAN ATÖLYEYE UZANAN YOLCULUK

İlk üretimlerine evinin balkonunda başlayan Fırat, zamanla çevresinden gelen taleplerin artmasıyla daha profesyonel adımlar atmaya başladı. 2019 yılında KOSGEB desteğiyle tanışan Fırat, aldığı kurulum hibesi sayesinde mahallesinde küçük bir atölye kurdu. Bu atölyede seri üretime başlayan girişimci, yıllar içinde aldığı ekipman ve makinelerle üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

EĞİTİM ODAKLI OYUNCAKLARA YOĞUNLAŞTI

Anaokulu öğretmeni olan eşinin yönlendirmesiyle çocukların gelişim alanlarını destekleyecek oyuncaklar üretmeye odaklanan Fırat, “sesli harfler”, “yazmaya başlıyorum”, “kaydırmalı puzzle”, “desen matrisi”, “çarkıfelek” gibi farklı kategorilerde 45’ten fazla ürün çeşidi geliştirdi. Bu ürünler, çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

DOĞAL, SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR ÜRETİM

Ürettiği oyuncakların tamamının doğal malzemelerden yapıldığını söyleyen Fırat, “Kimyasal madde içermeyen, sağlıklı ve eğitici oyuncaklar üretmeye büyük önem veriyorum. Ürünlerimizin hepsi CE belgeli, gerekli güvenlik testlerinden geçmiş durumda. Ayrıca sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir hammaddelerle üretim yapıyoruz.” İfadelerini kullandı.

DÖRT ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Balkonda başlayan üretim yolculuğu bugün uluslararası pazara ulaştı. Fırat, ABD, Fransa, Kanada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne oyuncak ihraç ettiklerini belirterek, “Bu başarıyı görmek beni gururlandırıyor. Hem ülkemize katma değer sağlıyoruz hem de çocuklara sağlıklı oyuncaklar ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.