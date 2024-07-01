KKM için bugün son! Döviz cinsinden kur korumalı mevduatı olanları ilgilendiriyor

01 Temmuz 2024 11:43 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:42

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KKM için kritik gün 1 Temmuz.

30 Haziran 2024'e uzatılan kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası bugün itibarıyla bitti.

Bu kapsamda kur korumalı mevduat hesaplarının cazibesi azalabilir.

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI BUGÜN BİTTİ

Kur korumalı mevduat (KKM) ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.

Döviz cinsinden kur korumalı mevduatta şirketlerin vergi avantajı temmuzda yenilenmeyecek.

Vergi avantajının sona ermesi, yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelmelerine neden olabilir.

KKM'de kurumlar vergisi istisnasının süresi daha önce 31 Aralık 2023'ten 30 Haziran 2024'e kadar uzatılmıştı.

Bakan Şimşek, bugün Bloomberg HT-Habertük ortak yayınında yeni bir düzenleme yapılmayacağını açıkladı.

KKM HESAPLARINDA SINIRLI BİR DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

BDDK verilerine göre 21 Haziran haftasında kur korumalı mevduatlar 35,8 milyar TL eridi.

Mevduatların büyüklüğü 2 trilyon 33 milyar TL seviyesine düştü.

Vergi istisnasının sona ermesiyle birlikte, bu düşüşün hızlanabileceği belirtildi.

Yatırımcılar, daha yüksek getiri sağlayan ve vergi avantajı sunan diğer yatırım araçlarına kayabilir.