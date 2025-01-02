KKM için son düzlük: Resmen bitiyor! Kimlere kazandırdı, kimlere kaybettirdi?

02 Ocak 2025 14:59 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 15:16

Merkez Bankası KKM için karar verdi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre döviz yükümlüsü firmaların döviz ve TL hesaplarına sağlanan kur korumalı mevduat desteği kaldırıldı.

Merkez Bankası​ döviz yükümlülüğü olan firmalara Kur Korumalı Mevduat​ desteğini kaldırdı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

KKM​ RESMEN BİTİYOR

Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için yeni bir karar verdi.

2025 Yılı Para Politikası metninde KKM'yi sonlandırılacağını açıklayan Merkez Bankası, döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak desteği yürürlükten kaldırdı.

KKM NE ZAMAN NEDEN GELDİ?

Türkiye, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemiyle 20 Aralık 2021 gecesi tanıştı. Sistemin hayata geçirileceğinin açıklanmasının hemen ardından, Türk lirası döviz kuruna karşı yüzde 40 değer kazandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ekonomi yönetimi ise hKur Korumalı Mevduatı sonlandırmak istediklerini açıkladı.

1,5 yıl gibi kısa bir sürede, KKM hacmi 140 milyar dolar civarına ulaştı.

KKM sisteminden çıkışlar teşvik edilirken TL mevduat faizleri arttırıldı. KKM faizleri ise düşürüldü. Bankaların KKM hesapları için Merkez Bankası'na yatırması gereken zorunlu karşılıklar sise yükseltildi.

KKM'NİN KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ

Bu sistem ile Türk lirası tasarruf edenlerden, Türk lirası borç alanlara bir transfer yaptı. TL borç alanlar kazandı, TL tasarruf edenler ise kaybetti. Yüksek enflasyon karşısında sabit gelirli kesimin alım gücü ise hızla eridi.