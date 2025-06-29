Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

KKM tarihe karışıyor! İşte tamamen sıfırlanacağı tarih

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi sonuna yaklaşıyor. Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde uygulanan para politikası kapsamında uygulamanın tamamen sona ereceği tarih belli oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KKM tarihe karışıyor! İşte tamamen sıfırlanacağı tarih
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 07:39
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 07:39

Türkiye ekonomisinde son dönemde uygulanan sıkı para politikaları ve makroekonomik tedbirler, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasından çıkışı hızlandırdı. Ekonomi yönetimi, 93 haftadır kesintisiz şekilde bu stratejiyi uygularken, sistemdeki toplam mevduat bakiyesi tarihi seviyelerden ciddi ölçüde geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM’nin sona erdirilmesinin önemli bir hedef olduğunu belirterek, uygulamanın yakın zamanda tamamen kaldırılacağını vurguladı.

KKM tarihe karışıyor! İşte tamamen sıfırlanacağı tarih

HESAPLAR SIFIRLANACAK

TRT Haber'in derlediği habere göre, Ağustos 2023’te 3 trilyon 400 milyar lira olan KKM bakiyesi, Haziran 2025 itibarıyla 600 milyar liranın altına düştü. KKM’nin toplam mevduatlar içindeki payı ise yüzde 26 seviyelerinden yüzde 2,6’ya kadar geriledi. Uzmanlar, bu düşüşü Türk lirasına olan güvenin yeniden güç kazanması olarak değerlendiriyor. Aynı zamanda bu gelişme, enflasyonla mücadele politikalarıyla da uyumlu bir tablo sunuyor. Ekonomi yönetimi, yıl sonuna kadar KKM hesaplarının tamamen sıfırlanmasını öngörüyor.

KKM tarihe karışıyor! İşte tamamen sıfırlanacağı tarih

TÜRK LİRASI YENİDEN GÜVEN VERİYOR

Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Harun Türker, TRT Haber’e yaptığı açıklamada, KKM’nin başlangıçta bir makroihtiyati önlem olarak uygulandığını, ancak Türk lirasına olan güvenin artmasıyla birlikte sistemin giderek etkisini kaybettiğini ifade etti. Türker, “2022 Ağustos’ta zirveye ulaşan KKM bakiyesi, 2023’ün ikinci yarısından itibaren güçlü bir azalma trendine girdi. Bu durum, yeni para politikalarına olan güvenin ve Türk lirasının istikrarına olan inancın bir göstergesi.” dedi. Merkez Bankası'nın yıl başında yaptığı açıklamaları hatırlatan Türker, sürecin hızla ilerlediğini ve yıl içinde KKM’nin tamamen sona erebileceğini belirtti.

ETİKETLER
#kkm
#mutfak
#kkm
#mutfak
#enflasyon
#ekonomi
#kur korumalı mevduat
#mehmet şimşek
#para politikaları
#merkez-bankası
#Türk Lirası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.