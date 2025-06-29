KKM tarihe karışıyor! İşte tamamen sıfırlanacağı tarih

Türkiye ekonomisinde son dönemde uygulanan sıkı para politikaları ve makroekonomik tedbirler, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasından çıkışı hızlandırdı. Ekonomi yönetimi, 93 haftadır kesintisiz şekilde bu stratejiyi uygularken, sistemdeki toplam mevduat bakiyesi tarihi seviyelerden ciddi ölçüde geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM’nin sona erdirilmesinin önemli bir hedef olduğunu belirterek, uygulamanın yakın zamanda tamamen kaldırılacağını vurguladı.

HESAPLAR SIFIRLANACAK

TRT Haber'in derlediği habere göre, Ağustos 2023’te 3 trilyon 400 milyar lira olan KKM bakiyesi, Haziran 2025 itibarıyla 600 milyar liranın altına düştü. KKM’nin toplam mevduatlar içindeki payı ise yüzde 26 seviyelerinden yüzde 2,6’ya kadar geriledi. Uzmanlar, bu düşüşü Türk lirasına olan güvenin yeniden güç kazanması olarak değerlendiriyor. Aynı zamanda bu gelişme, enflasyonla mücadele politikalarıyla da uyumlu bir tablo sunuyor. Ekonomi yönetimi, yıl sonuna kadar KKM hesaplarının tamamen sıfırlanmasını öngörüyor.

TÜRK LİRASI YENİDEN GÜVEN VERİYOR

Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Harun Türker, TRT Haber’e yaptığı açıklamada, KKM’nin başlangıçta bir makroihtiyati önlem olarak uygulandığını, ancak Türk lirasına olan güvenin artmasıyla birlikte sistemin giderek etkisini kaybettiğini ifade etti. Türker, “2022 Ağustos’ta zirveye ulaşan KKM bakiyesi, 2023’ün ikinci yarısından itibaren güçlü bir azalma trendine girdi. Bu durum, yeni para politikalarına olan güvenin ve Türk lirasının istikrarına olan inancın bir göstergesi.” dedi. Merkez Bankası'nın yıl başında yaptığı açıklamaları hatırlatan Türker, sürecin hızla ilerlediğini ve yıl içinde KKM’nin tamamen sona erebileceğini belirtti.