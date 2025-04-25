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Ekonomi
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 | İrem Çınar

KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında düşüş eğilimi 18 Nisan haftasında da devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bu hesapların toplam büyüklüğü 728,1 milyar TL’den 706,6 milyar TL’ye geriledi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 16:30

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 728,1 milyar TL'den 706,6 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 18 trilyon TL'den 18 trilyon 41,8 milyar TL'ye, mevduat 21 trilyon 272,8 milyar TL'den 21 trilyon 549,7 milyar TL'ye yükseldi

KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

Tüketici kredileri 2 trilyon 206,9 milyar TL'den 2 trilyon 204,2 milyar TL'ye , bireysel kredi kartları 2 trilyon 5,5 milyar TL'den 1 trilyon 977,8 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 366,1 milyar TL'den 375,6 milyar TL'ye çıktı.

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Sıkça Sorulan Sorular

KKM neden bitti?
Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 30 milyar 168 milyon lira azalarak 966 milyar 22 milyon liraya düştü. TCMB'nin sistemik istikrarsızlık üreten KKM'yi bitirme kararı kesin
ETİKETLER
#kur korumalı mevduat
#Merkez Bankası
#Ekonomi
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