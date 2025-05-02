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Ekonomi
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 | İrem Çınar

KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 21 milyar 430 milyon lira azalarak 685 milyar 156 milyon liraya düştü.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 15:29

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 25 Nisan haftasında 153 milyar 85 milyon lira artarak 18 trilyon 41 milyar 755 milyon liradan, 18 trilyon 194 milyar 840 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 856 milyon lira azalarak 21 trilyon 548 milyar 805 milyon liraya düştü.

KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 229 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 25 Nisan itibarıyla 25 milyar 83 milyon lira artarak 2 trilyon 229 milyar 244 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 559 milyar 322 milyon lirası konut, 64 milyar 40 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 605 milyar 881 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 3 milyar 867 milyon lira artarak 2 trilyon 567 milyar 446 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 artarak 2 trilyon 16 milyar 265 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 692 milyar 999 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 323 milyar 266 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 13 milyon lira artışla 380 milyar 567 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 273 milyar 657 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 33 milyar 759 milyon lira artarak 3 trilyon 838 milyar 752 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 21 milyar 430 milyon lira azalarak 685 milyar 156 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 3,18'i oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

KKM neden bitti?
Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 30 milyar 168 milyon lira azalarak 966 milyar 22 milyon liraya düştü. TCMB'nin sistemik istikrarsızlık üreten KKM'yi bitirme kararı kesin
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#Taksitli Kredi
#Öz Kaynaklar
#Ekonomi
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