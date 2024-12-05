05 Aralık 2024 14:59 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:03

KKM ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ediyor. Enflasyonun gerilemesi, TL'nin değer kazanması ve Politika faizinin enflasyonun üstünde olması gibi nedenlerle KKM'den çıkış hızlanıyor. 29 Kasım haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 224 milyar TL'den 1 trilyon 198,2 milyar TL'ye geriledi.

Piyasalar TCMB'nin ne zaman faiz indirimlerine başlayacağını hesaplamaya çalışırken KKM​'de erime devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 233 milyar 998 milyon liradan 1 trilyon 198 milyar 219 milyon liraya geriledi.

KUR KORUMALI TL MEVDUATTA DÜŞÜŞ

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 233 milyar 998 milyon liradan 1 trilyon 198 milyar 219 milyon liraya geriledi.

Krediler 15 trilyon 231,4 milyar TL'den 15 trilyon 417,6 milyar TL'ye yükseldi.

Mevduat 18 trilyon 275 milyar TL'den 18 trilyon 167,4 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 919,4 milyar TL'den 1 trilyon 942,7 milyar TL'ye çıktı.

Bireysel kredi kartları 1 trilyon 688,1 milyar TL'den 1 trilyon 744,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 281,5 milyar TL'den 286,9 milyar TL oldu.

KKM'DEN ÇIKAN KONUTA GİDİYOR

KKM'den çıkan kayda değer birikimlerin konut sektöründe değerlendirildiği ifade ediliyor. Yatırımcıların özellikle ‘fiyatı düşen ve alım fırsatı veren’ projelere yöneldiği ve alımları güçlendirdiği belirtiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre konut satışları Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu.