KKM'de erime sürüyor, BDDK verilerinde dikkat çeken düşüş

25 Haziran 2024 15:10 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 15:10

Merkez Bankası rezervleri 146.3 milyar dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı

Merkez Bankası rezervleri 146.3 milyar dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında erime 14 Haziran haftasında da devam etti. KKM hesaplarındaki büyüklük ve gerileme değeri de belli oldu.

GERİLEME SÜRÜYOR

Bayram öncesinde başlayan KKM hesaplarındaki düşüş bayram sonrasında da sürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu KKM hesaplarına yönelik paylaştığı verilerde kur korumalı mevduatlar 14 Haziran haftasında 29,6 milyar TL gerileme kaydetti.

Böylelikle kur korumalı mevduatlarda toplam büyüklük 2,07 trilyon TL'ye geldi. Ekonomi yönetimi KKM hesaplarına yönelik tedbirler alarak düşüşlerin istikrar kazanmasını hedefliyor.

“ŞİRKETLERİN VERGİ AVANTAJINI YENİLEMEYECEĞİZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz’da kur korumalı mevduat için şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceklerini söylemişti.

Şimşek KKM hesaplarına yönelik açıklamasında şunları kaydetti:

"Kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış bizim önemli bir önceliğimizdi ama başından söyledik, dedik ki 'piyasayı bozmadan, piyasada sorun yaratmadan çıkacağız'. Ve gerçekten çıkıyoruz. Artık Türk lirası cinsinden KKM’ye son verdik. Döviz cinsinden de şimdiden haber vereyim Temmuz'da biz şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceğiz"