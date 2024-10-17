KKM'de erime sürüyor! Yüzde 1,4'lük gerileme

17 Ekim 2024 15:13 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:17

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) için veriler paylaşıldı. Buna göre, KKM bakiyesi, geçen hafta yüzde 1,4 ve 20 milyar 177 milyon liralık azalışla 1 trilyon 470,5 milyar liraya kadar geldi.

Bankacılık​ Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteni yayımlandı. KKM​ hesapları geçen hafta yaklaşık 20 milyar 177 milyon lira azalarak, 1 trilyon 470,5 milyar liraya düştü. Bankacılık sektörünün kredi​ hacmi ise 11 Ekim itibariyle 11 milyar 97 milyon lira arttı.

SEKTÖRÜN TOPLAM MEVDUATI NE KADAR?

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 11 Ekim haftasında 11 milyar 97 milyon lira artarak 14 trilyon 954 milyar 353 milyon liradan, 14 trilyon 965 milyar 449 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat​ ise bankalar arası dahil, geçen hafta 126 milyar 230 milyon lira yükselerek 17 trilyon 732 milyar 346 milyon liraya çıktı.

KREDİ TUTARLARI DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, 11 Ekim itibarıyla 15 milyar 301 milyon lira artışla 1 trilyon 853 milyar 206 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 471 milyar 544 milyon lirası konut, 77 milyar 680 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 303 milyar 983 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 4 milyar 304 milyon lira artarak 1 trilyon 937 milyar 922 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 artışla 1 trilyon 635 milyar 761 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 557 milyar 362 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 78 milyar 399 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZKAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 527 milyon lira artışla 265 milyar 144 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 199 milyar 251 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 17 milyar 468 milyon lira yükselerek 3 trilyon 207 milyar 209,3 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,4 ve 20 milyar 177 milyon liralık azalışla 1 trilyon 470 milyar 519,6 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 8,29'u oldu.