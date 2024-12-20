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KKM'de parası olanlar dikkat! Merkez Bankası yeni adımı attı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
20 Aralık 2024 22:00 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 22:04
KKM&#039;de parası olanlar dikkat! Merkez Bankası yeni adımı attı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduattan (KKM) çıkışı destekleyen yeni kararlar aldı. TCMB'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, asgari  politika faizinin yüzde 70'ten yüzde 60'a indirildiği bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkışı teşvik etmek amacıyla yeni düzenlemesini duyurdu. TCMB tarafından yapılan açıklamada, KKM uygulamasına yönelik iki önemli değişikliğe gidildiği belirtildi.

KKM'DE DEĞİŞİKLİK!

Buna göre, KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı, politika faizinin yüzde 70'inden yüzde 50'sine düşürüldü. Ayrıca, KKM hesapları için bankalar tarafından tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara ilişkin faiz veya telafi ödemesi uygulaması kaldırıldı.

KKM'de parası olanlar dikkat! Merkez Bankası yeni adımı attı - 1. Resim

FAİZİ DÜŞÜRÜLDÜ!

KKM'den yapılan açıklama şu şekilde: 

"KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin yüzde 70'inden yüzde 50'sine düşürüldü. KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi uygulaması yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırıldı."

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Kaynak: tgrthaber.com

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