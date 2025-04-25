KKM'de son durum ne? Bakan Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış sürecinin kesintisiz sürdüğünü belirterek, "KKM’nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu" dedi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkışların hızlanması için uygulanan politikalar sonuç alıyor. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKM'ye dair son verileri değerlendirdi.

TOPLAM MEVDUATTAKİ PAYI YÜZDE 3,3

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM’den çıkış kesintisiz sürüyor. 2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon TL azalarak 707 milyar TL’ye geriledi. KKM’nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1915769291938349319